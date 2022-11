Grande Fratello Vip, Francesco Monte sbugiarda Antonella Fiordelisi: "Mai stati insieme, smentisco e mi dissocio"

Gossip TV

Francesco Monte smentisce le dichiarazioni di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip e racconta la sua verità sul loro rapporto.

Francesco Monte e Antonella Fiordelisi non sono mai stati insieme! A far luce sulla situazione ci ha pensato l'ex fidanzato di Giulia Salemi che, intervistato da Fanpage, ci ha tenuto a chiarire la sua posizione e a smentire categoricamente la notizia lanciata dalla giovane concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip.

Antonella Fiordelisi smascherata da Francesco Monte

Antonella Fiordelisi continua a stare al centro del gossip per le sue ultime dichiarazioni rilasciate nella Casa del Grande Fratello Vip. Stando a quanto riportato da Isa e Chia, infatti, la giovane concorrente avrebbe parlato di un flirt avuto con Francesco Monte. Flirt smentito proprio dall'ex tronista di Uomini e Donne che, in un’intervista rilasciata a FanPage, ha rivelato di non conoscere minimamente la ragazza:

Ho letto un po’ di cose in giro e mi sono fatto due risate. Non è assolutamente vero niente. Ovviamente smentisco e mi dissocio da tutto ciò. Non ho mai avuto nessun tipo di flirt o contatto con la ragazza interessata, tanto meno ci ho mai condiviso del tempo insieme, neanche come conoscenti o amici. Ho controllato il mio Instagram. Mi risulta una normalissima conversazione (girata già a chi di dovere tra mia manager e programma), di pochissimi messaggi, iniziata da lei, con un tag in una foto all’evento Pitti Firenze 2018 dove ero ospite per un noto brand. Mi ha chiesto info sulle mie serate a Salerno e i miei programmi estivi, a cui tra l’altro non ho neanche mai risposto. Finita lì.Quindi, oggi per me è una persona sconosciuta che ha voluto far intendere cose non vere e mai accadute. Non ci CONOSCIAMO MINIMAMENTE. Tutto ciò si chiama DIFFAMAZIONE gratuita e per quanto mi concerne non è tollerabile.

Monte ha poi continuato chiarendo una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Antonella:

Il periodo in questione è Giugno 2018. Ero single Non stavo con nessuno. È stato il periodo pre Grande Fratello a cui ho poi partecipato a settembre 2018. Qualsiasi film mediatico si siano fatte le persone e i media… non esiste! Al massimo quello che sta succedendo nuovamente è la già rivista speculazione, strumentalizzazione e utilizzo improprio del mio nome e della mia figura di essere umano oltre che di arista dello spettacolo.

