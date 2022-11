Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli spara a zero su Antonella Fiordelisi: 'L’ex fidanzato le ha fatto tana''

Gossip TV

Sonia Bruganelli commenta caustica il percorso di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip, non credendo all’interesse per Edoardo Donnamaria.

Protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi inizia ad essere sempre più al centro dell’attenzione del pubblico di Canale 5, che non riesce a credere totalmente alle sue buone intenzioni. Anche Sonia Bruganelli, opinionista del programma di Alfonso Signorini, crede che la schermitrice si sia troppo calata nella parte e non riesce proprio ad approvare il flirt con Edoardo Donnamaria.

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli non crede ad Antonella Fiordelisi

Sonia Bruganelli è un’opinionista attenta, grande conoscitrice delle dinamiche televisive e di quelle dei reality show come il Grande Fratello Vip, e non è del tutto convinta che Antonella Fiordelisi sia sincera come vuole far credere. Effettivamente, nelle ultime settimane, la schermitrice si è contraddetta più volte come ad esempio mostrandosi gelosa di Edoardo Donnamaria per poi piangere per l’ex fidanzato Gianluca, che ha fatto rivelazioni scioccanti sulla loro storia d’amore. Antonella ha preso di mira Micol Incorvaia e Oriana Marzoli, accusandole di averci provato con Edoardo, per poi rinchiudersi in magazzino con Antonino Spinalbese per sfogarsi con lui dei suoi problemi personali, pur sapendo che il volto di Forum detesta l’ex di Belen. Antonella sta giocando? Intervenuta durante l’ultima puntata di Casa Chi, Bruganelli ha ammesso:

“È uscita fuori Antonella. All’inizio si è portata i fan come tutti quelli che sono molto seguiti sul web. Poi devono mantenere una coerenza con l’album che fanno vedere su Instagram. Ed è molto più complicato. Uno pensa sempre che si dimentichino delle telecamere in realtà non è così: esasperano i loro toni. Si immedesimano in quello che vorrebbero essere e fanno delle figure terribili. Antonella è una di quelle. È divertente averla in Casa ma non riesce a prescindere dal ruolo che ha deciso di avere.

Sebbene il pubblico del GF Vip sia una grande sostenitore dei Donnalisi, Sonia ritiene che l’incontro tra Antonella e Gianluca abbia messo in luce le controversie di questo flirt, e ammette che da madre sarebbe entrata a Cinecittà con prepotenza pur di svegliare il figlio e farlo ragionare sull’accaduto. Antonella, che ha lanciato una bomba su Monte e Salemi, si prende gioco di Edoardo?

“Quello del fidanzato che le ha fatto la sorpresa è stato un momento particolare. Molti hanno apprezzato il fatto che lei non si sia difesa. Io l’ho interpretata in un altro modo. La verità non la sapremo mai perché lei non la dirà mai. Però sono dell’idea che si sia veramente resa conto che quello che diceva il suo compagno amico etc, fosse vero, cioè che lui le ha fatto tana […] Lei ha avuto paura di come sarebbe uscita da quella dinamica a livello di pubblico. Aveva capito che quella liaison le poteva dare quelli che chiama ogni giorno, i suoi follower, e in quel momento la realtà ha interrotto la finzione e si è trovata spiazzata […] Io se fossi stata la madre di Edoardo mi avrebbero dovuto togliere dalla Casa con il lanciafiamme. Io andavo da mio figlio e gli dicevo “adesso tu torni a Casa e ci facciamo altri ventiquattro anni di mutazione.” Cioè proprio sul rapporto con le donne… un briciolo di dignità cavolo”.

