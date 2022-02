Grande Fratello Vip, Federica Calemme svela il nome del suo vincitore: "Deve vincere lei"

Gossip TV

La confessione dell'ex gieffina Federica sul vincitore della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Federica Calemme è stata una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite a Casa Chi, l'ex gieffina ha fatto un bilancio del suo percorso nella famosa Casa di Cinecittà e svelato il nome del suo vincitore.

Federica Calemme vuota il sacco sul vincitore del Gf Vip

Federica ha rilasciato un'intervista a Casa Chi, il format web del settimanale diretto da Alfonso Signorini condotto da Rosalinda Cannavò. "Forse avevo bisogno di un pò più di tempo. Diciamo che entrare in corsa non è stato facile. Però è andata bene dai" ha confessato l'ex gieffina parlando del suo breve percorso al Grande Fratello Vip.

Proprio nella Casa del Gf Vip, la Calemme ha trovato l'amore. La bella modella, infatti, ha iniziato una relazione con Gianmaria Antinolfi, che prosegue al meglio anche lontano dalle telecamere: "Non ho fatto l’amore con Gianmaria dentro la Casa, mi dispiace. La prima notte è andata benissimo. Ci siamo incastrati. Sta andando tutto bene siamo in super sintonia".

Leggi anche Soleil Sorge rivela cosa farà quando tornerà Alex Belli nella Casa

Federica ha infine svelato il nome del suo vincitore: "Per me deve vincere Jessica. Non sono d’accordo col fatto che Delia sia in finale perché ci sono altre persone che sono lì da molto più tempo. Avrei preferito loro piuttosto che una Delia che è arrivata all’ultimo. Tra i possibili finalisti avrei preferito Davide".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.