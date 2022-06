Grande Fratello Vip, Federica Calemme fa una dedica dolcissima a Gianmaria Antinolfi: la coppia fa sognare

Gossip TV

L’amore vola tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme dopo il Grande Fratello Vip.

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi dopo il Grande Fratello Vip. La coppia è molto riservata e preferisce vivere la relazione lontano dalle telecamere ma, in occasione del compleanno dell’imprenditore partenopeo, la bella modella ha deciso di fare un’eccezione con una dolce dedica su Instagram.

Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme innamoratissimi

Nella casa del Grande Fratello Vip si sono formate diverse coppie, alcune più acclamate mentre altre hanno preferito rimanere lontano dai riflettori, per conoscersi profondamente, come Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore partenopeo è stato più volte descritto come il latin lover, sfortunato, della sesta edizione del reality show di Canale 5, e per questo molti non credevano possibile che la relazione con Federica superasse la prova. Invece, a dispetto delle malelingue, Calemme e Antinolfi continuano a fare coppia fissa e sono più innamorati che mai.

“Buon compleanno amore mio, sei entrato nella mia vita proprio quando ne avevo bisogno”.

Questa la dedica dolcissima che ha fatto Federica alla sua dolce metà su Instagram. Un gesto importante da parte della modella, che è sempre molto riservata sulla propria vita privata e non ama sbandierare sentimenti sui social. Gianmaria, ovviamente, ha apprezzato e si è mostrato molto felice per questa dimostrazione pubblica d’amore. Nel frattempo sono iniziati a circolare sempre più gossip sulla nuova edizione del GF Vip e su Alfonso Signorini, che potrebbe volere un cast molto diverso dalle passate edizioni.

