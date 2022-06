Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini vuole un Cast ''diverso rispetto alle altre edizioni''

Gossip TV

Nuovi gossip sulla settima edizione del Grande Fratello Vip e sul cast scelto da Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini si prepara a fare qualche cambiamento per la settima edizione del Grande Fratello Vip, a partire dal cast che sarà formato anche da Vipponi meno conosciuti, provenienti dal mondo dei social o lontani dal piccolo schermo ormai da anni. Le Anticipazioni svelano le iniziali di uno dei concorrenti che ritroveremo a settembre nella casa di Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini prende una decisione sul cast

A settembre 2022 debutterà la settima edizione del Grande Fratello Vip e l’attenzione è tutta per le prossime scelte di Alfonso Signorini. Il presentatore deve cambiare qualcosa per non risultare ripetitivo dopo due stagioni che hanno incassato un successo strepitoso, portando Mediaset a concedere a Signorini il prolungamento del reality show di Canale5, al costo di modificare per lui l’intero palinsesto. Signorini, che ha fatto una confessione spiazzante, sembra stia pescando Vipponi da nuovi ambiti, come quello dei social, e rincorrendo personaggi televisivi che non sono più così onnipresenti sul piccolo schermo. Questa la segnalazione di TvBlog, che parla di cast mai visto prima per il Gf Vip.

“Ecco dunque che il direttore artistico e deus ex machina di questo programma Alfonso Signorini, ha lavorato e sta lavorando alacremente per comporre un cast molto diverso rispetto alle altre edizioni di questo programma realizzato con l’amabile ed industrialmente abile collaborazione della Endemol Shine Italy. Un cast che, secondo quanto apprendiamo, vedrà al suo interno tanti volti per certi versi lontani da quelle zone che erano la casa dei concorrenti delle precedenti edizioni di questo programma, per una scelta ben precisa. Al primo posto le storie, i racconti, le vite dei personaggi, che non devono essere per forza frequentatori di riviste di gossip, di festini esclusivi, di pagine Instagram cariche di scatti conturbanti, velati da quella patina chic che piace tanto ad un certo mondo dei social network”.

Secondo le Anticipazioni lanciate da Davide Maggio, invece, nel cast ci sarà un concorrente o una concorrente le cui iniziali sono C M. Un vero e proprio rebus, dato che si esclude l’unico risultato semplice ovvero Cristiano Malgioglio, che in quel periodo sarà impegnato in Rai. Nelle ultime ore, inoltre, sono state annunciate le due opinioniste ufficiali.

