In una lunga intervista rilasciata al settimanale Mio, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, hanno parlato della loro relazione, nata durante all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Un rapporto, quello tra i due giovani campani, nato in sordina tra le mura di Cinecittà ma che dopo la conclusione del reality è riuscito a rafforzarsi sempre di più e i due ex gieffini sono oggi inseparabili.

Grande Fratello Vip, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi criticano Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

All'imprenditore campano e la modella è stato chiesto un parere sulla scelta di un'altra nota coppia nata all'interno del Grande Fratello Vip, quella formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia che da qualche mese sono diventati genitori dopo la nascita del piccolo Gabriele, nato lo scorso febbraio. La coppia ha scelto di battezzarlo e il padrino è stato, Alfonso Signorini, autore e conduttore del reality targato Mediaset.

Una scelta, quella dell'ex coppia della quarta edizione del Gf Vip, non condivisa dalla Calemme:

“Con tutto il bene che posso volere ad Alfonso ma no: è un ruolo troppo importante e va affidato a persone davvero vicine”, ha commentato la modella napoletana.

Dello stesso parere il fidanzato Gianmaria:

“Stimo Alfonso, ma ci sono cose che vanno condivise con altre persone, con la famiglia”.

Alfonso Signorini nel corso della celebrazione del battesimo che si è tenuta ad Agrigento il mese scorso, ha dichiarato:

"Questa è la dimostrazione che non solo il Grande Fratello è vero, al contrario di tutto quello che dicono che è tutto scritto, perché questa è vita vera". "Clizia, che ha dovuto affrontare non poche difficoltà, venne da me e mi disse 'Alfonso voglio fare questa esperienza per ricominciare da capo la mia vita' . Mi disse ancora 'Non voglio innamorarmi, voglio vivermi l'allegria'. Io mi sono innamorato di questo viso meraviglioso. Poi è arrivato lui, mi disse: 'A me non interessa niente dell'amore, voglio fare una nuova esperienza'".

"Quindi sono contento perché questo bambino è anche un po' mio, spero di poterlo aiutare ed essere una guida per lui",