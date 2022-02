Grande Fratello Vip, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi a Temptation Island?

Gossip TV

Dopo il Grande Fratello Vip, Federica e Gianmaria pensano al reality show delle tentazioni? Parla la modella.

La storia d’amore tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi procede a gonfie vele e la coppia, nata nella casa del Grande Fratello Vip, pensa già ad un futuro insieme. Esiste la possibilità di rivedere i due partenopei nella nuova edizione di Temptation Island? Ecco cosa ha svelato la bella modella.

Federica e Gianmaria dal Gf Vip a Temptation Island?

Nella casa del Grande Fratello Vip, dopo tante batoste, Gianmaria Antinolfi ha trovato l’amore con Federica Calemme. La bella modella è rimasta molto colpita dall’imprenditore ma, frenata dai flirt appena conclusi di Gianmaria, c’è voluto un po’ affinché capitolasse ed esprimesse il proprio interesse per il gieffino. Nonostante le prime difficoltà, la coppia sta vivendo un momento molto sereno lontano dai riflettori, come ha raccontato Federica Superguidatv.

“Mi sono lasciata andare. Non mi aspettavo di entrare e di trovare una persona simile a me e che avesse voglia di conoscermi in profondità. Ho scoperto di avere tante cose in comune con lui. Ero bloccata dal fatto di essere uscita da poco da una relazione e mi sentivo spaventata. Credo nel destino e ciò’ che è destinato a te prima o poi arriva […] È arrivato Gianmaria che ha saputo sorprendermi ma soprattutto comprendere i miei tempi. Non ci siamo lasciati un attimo da quando siamo usciti e ci vediamo sempre. Stiamo vedendo di andare a vivere insieme”, ha rivelato Calemme.

Dopo aver sparato a zero su Delia, Soleil e Alex, la modella ha commentato la possibilità di mettere alla prova il proprio amore a Temptation Island: “No, assolutamente no. Il mio privato vorrei che rimanesse tale e pertanto meglio tenere fuori certe dinamiche dalla televisione”. Cosa ne pensate?

