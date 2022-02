Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sul triangolo artistico: "Triste e patetico"

Gossip TV

La coppia del Grande Fratello Vip, intervistata dal settimanale Chi.

I due ex protagonisti del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, ora insperabili dopo la recente avventura nella Casa, hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini.

"Siamo usciti dalla Casa del Gf Vip e non ci siamo quasi mai più staccati. Io ho ripreso il mio lavoro e mi divido tra Vicenza, Milano e Parigi. Federica è con me quasi sempre. Non c’è treno, aereo o distanza che tengano", , ha dichiarato l'imprenditore campano.

Mentre la modella partenopea ha rivelato:

"La vera prova è stata quella che abbiamo affrontato senza telecamere. Lì ho capito chi è Gianma e quanto conti davvero per me. All’inizio, nella Casa, non mi fidavo di lui. Insomma, ci ha provato con Sophie, inoltre lui aveva un curriculum variegato. Poi c’è stato un momento in cui ho visto il suo gran cuore. Eravamo in sauna, io facevo di tutto per evitarlo, ma niente: mi mancava. Lì ho sentito qualcosa nello stomaco."

Sulla loro esperienza nel reality targato Mediaset, Gianmaria ha dichiarato:

"Rifarei ogni cosa. Anche saper incassare è sinonimo di strategia e buona educazione. Forse non tutti capiranno questo concetto, ma io sono così"

Federica ha invece ammesso di avere qualche rimpianto:

"Con Gianmaria sì, rifarei tutto perché tutto oggi ci ha portato qui. Ho sbagliato a fidarmi di persone che hanno provato a condizionarmi, come Nathaly Caldonazzo che mi raccontava solo il negativo di Gianma. Ma so ragionare con la mia testa e con il mio cuore."

Sul triangolo formato da Alex, Delia e Soleil, Gianmaria e Federica non hanno dubbi:

"Sono contentissimo di esser uscito al momento giusto e di non aver vissuto questa vicenda dentro la Casa. Trovo tutto molto triste, patetico e teatrale. Inoltre c’è una base di profonda presa in giro per le persone che guardano. Sono attori di basso livello."

Dello stesso avviso l'ex gieffina: "Sono persone molto lontane dai miei valori, dal mio modo di essere e di vivere. Li trovo ridicoli. Non credo a nulla di quello che fanno e mostrano."

Sul vincitore di questa edizione, entrambi concordano su Miriana Trevisan e Jessica Selassié, per loro le più vere tra i concorrenti dell'edizione.

