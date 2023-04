Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona: "Ecco perché vi ho detto che avrebbe vinto Edoardo Tavassi..."

Gossip TV

Pochi giorni fa, Fabrizio Corona si era esposto sul suo canale Telegram a proposito del probabile vincitore del Grande Faratello Vip. A detta sua, la vittoria sarebbe stata di Edoardo Tavassi, pronostico infondatissimo!Ecco come si è giustificato!

Poco prima della Finale del Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona aveva espresso con sicurezza la sua opinione sul vincitore di questa edizione: secondo lui, a trionfare nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sarebbe stato Edoardo Tavassi, per una precisa motivazione. Le cose non sono andate esattamente così, dato che Tavassi è stato squalificato nella manche in cui era al televoto con Oriana Marzoli, che ha ottenuto il secondo posto, mentre la vincitrice è stata Nikita Pelizon. In queste ore, Corona è tornato a parlare del vincitore, affermando che c'era un motivo per cui ha sostenuto, fino alla fine, che Tavassi avrebbe vinto...

GFVip, Fabrizio Corona sulla (non) vittoria di Edoardo Tavassi

Nel suo canale Telegram, dove spesso svela scoop e gossip vari, Corona aveva dichiarato che il vincitore dell'edizione n.7 del GFVip sarebbe stato sicuramente il fratello di Guendalina Tavassi e anche durante la finale ha continuato a ribadire le sue idee. Quando però a trionfare è stata Nikita Pelizon, l'ex re dei paparazzi avrebbe dovuto ammettere di aver sbagliato pronostico, ma, ovviamente, ha rigirato la storia a suo favore, raccontando che dietro la sua insistenza nel dire che Tavassi avrebbe vinto c'era una precisa strategia:

"A me Edoardo Tavassi non sta simpatico, anzi. Lui non meritava di vincere assolutamente. E poi non è un vip, non volevo che vincesse. Sapendo di annunciarlo come vincitore le scommesse sarebbero schizzate e si sarebbe fatto di tutto per non farlo vincere. E così è stato il risultato finale: Tavassi non ha vinto il GFVip. Quindi, io ho raggiunto il mio scopo, raggiungo sempre quello che voglio. Su questo mio canale c'è solo la verità. E, infatti, anche questa è la realtà delle cose."

