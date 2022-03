Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona e Alessandro Basciano, continua la faida: ecco cosa è successo

Gossip TV

Nuove frecciatine velenose tra l'ex re dei paparazzi e l'ex gieffino.

Fabrizio Corona è tornato a pungere Alessandro Basciano, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne tra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La faida a distanza non si placa i due si scambiano frecciatine attraverso i social. <>

Ieri, l'ex re dei paparazzi, ha parlato di Alessandro e di Sophie Codegoni parlando di "due ebetini" con dei contenuti degni dell'era social. L'ex agente di Sophie, con cui ha avuto anche un breve flirt, si è scagliato duramente anche la madre dell'ex tronista parlando di "una donna che venderebbe la figlia per una copertina". All'attacco feroce del 47enne siciliano, Basciano ha replicato con una sua foto coprendo il volto con la figura di un clown. Sophie, invece, ha scelto il silenzio.

Poco fa, nuova Ig Stories di Corona, che ha condiviso una serie di articoli in cui si parlava delle sue ultime dichiarazioni con la seguente didascalia: "Potere della comunicazione, creo e disfo a mio piacere". L'ex corteggiatore, in replica, ha condiviso una scarpa con scritto :"L'unica cosa che puoi fare è allacciarmi le scarpe", aggiungendo il simbolo di una corona.

I rapporti sembrano ormai molto tesi alla luce anche delle dichiarazioni della Codegoni a Verissimo: "Io avevo un rapporto di amicizia e di lavoro con lui, ad oggi questo rapporto non c’è più. Mi sono informata e ho scoperto che tante cose lavorative non sono state fatte. Per questo non c’è più alcun rapporto. Lui manda frecciatine sui social e fa tanti tentativi per sminuire ciò che siamo. Fabrizio lo ricorderò come una persona meravigliosa, per me ha fatto tanto. Ma successivamente è stato una grandissima delusione. Che continuasse a fare le sue Stories. Non mi interessa parlare di lui, che è quello che vuole", ha dichiarato Sophie ai microfoni di Silvia Toffanin.

Nel corso della sua avventura televisiva al Gf Vip, l'ex tronista ha avuto modo di leggere un'intervista di Fabrizio su Chi, in cui parlava di un sentimento da parte di Sophie che ancora li teneva legati. La giovane milanese ha negato ci fosse ancora un legame con lui, ma ha ribadito di nutrire un grande affetto per lui e di avere un semplice rapporto di lavoro Dopo la conclusione del reality, però, le cose tra loro sembrano essere precipitate.

