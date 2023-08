Grande Fratello Vip, ex gieffina svela: "Grazie a Signorini ho potuto fare il reality, anche lui deve seguire delle regole"

Gossip TV

La rivelazione di Elenoire Ferruzzi sul conduttore del Grande Fratello Vip.

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello, che partirà a settembre e sarà ricca di novità. Nell'attesa, l'ex gieffina Elenoire Ferruzzi ha rilasciato un'intervista ai microfoni del programma radiofonico Non succederà più in cui ha speso parole di grande stima e affetto nei confronti di Alfonso Signorini.

Elenoire Ferruzzi e le parole su Alfonso Signorini

Elenoire Ferruzzi è stata una delle concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto trionfare Nikita Pelizon. Intervistata da Giada Di Miceli nel corso della trasmissione Non succederà più, l'ex gieffina ha ricordato la sua esperienza nella Casa di Cinecittà e rivolto un pensiero al conduttore Alfonso Signorini:

Lo sento, l’ho sentito qualche giorno fa. Mi ha mandato un messaggio. Io Ad Alfonso vorrò sempre bene e lo ripeto e lo ripeterò sempre: grazie a lui io ho potuto fare il Gf. Se non era per lui io non lo avrei mai fatto. Sarò sempre riconoscente a una persona che mi ha fatto del bene, che mi vuole bene e mi vorrà sempre bene. Questo lo sappiamo io e lui.

La Ferruzzi ha voluto dire la sua anche sulla decisione di Pier Silvio Berlusconi di eliminare il trash da Mediaset:

Signorini decide, fa, disfa, ma fino a un certo punto. Anche lui deve poi seguire delle regole. Lì dentro poi succede l’inverosimile, te lo garantisco. Chiunque di noi riconosce di aver avuto dei comportamenti all’interno del gioco che nella nostra reale vita normale, quotidiana, non abbiamo fatto. quando io sono entrata lì mi sono sentita molto sola con 23 persone. Nella tua vita hai tante cose da fare, non ci pensi. Lì invece devi fare i conti con quelle che sono le tue lacune. Ti portano ad attaccarti a volte ad affezionarti in modo morboso alle persone.

