Grande Fratello Vip: "Soleil Sorge? La nuova Milly Carlucci, ha qualità straordinarie", la confessione di un noto conduttore

Un noto conduttore Rai, Pascal Vicedomini, elogia l'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge è stata una delle concorrenti più chiacchierate e discusse del Grande Fratello Vip. Ad elogiare la giovane influencer ci ha pensato il conduttore Pascal Vicedomini che, in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, l'ha paragonata a Milly Carlucci.

Soleil Sorge elogiata da un conduttore Rai

Soleil Sorge ha tutte le carte in regola per diventare la nuova Milly Carlucci: parola di Pascal Vicedomini! Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore di Felicità ha infatti rivelato di essere rimasto piacevolmente sorpreso dalla bravura e dalla presenza scenica dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip:

Soleil è fortissima ha una vocazione internazionale, è colta e intelligente. Mi sono bastati tre minuti per capire il suo valore. Ha qualità straordinarie che potrebbero trasformarla nella nuova Milly Carlucci. È spigliata, garbata, positiva, simpatica alle donne. Una brava ragazza oltre che bella, studia tanto e non si crede chissà chi.

Per chi non lo sapesse, dopo aver condotto il Gf Vip Party e aver partecipato a Back to School, Soleil ha debuttato come co-conduttrice nel programma di Rai 2, Felicità, dove curerà ben due strisce: una dedicata al cinema insieme a Enrico Vanzina e un'altra sulla salute col professor Lorenzetti.

