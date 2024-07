Grande Fratello Vip, ex gieffina smaschera i reality: "C’è sempre una scaletta, io non mi sono mai lasciata influenzare"

Gossip TV

La giovane influencer ed ex discussa concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge, sfata alcuni miti sui reality show più conosciuti.

Fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello, che tornerà in onda a settembre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, un'ex amata concorrente della versione Vip ha rilasciato una intervista molto interessante in cui ha smascherato i reality show di maggior successo.

La rivelazione di Soleil Sorge

Alfonso Signorini è già al lavoro per la formazione del cast della prossima edizione del Grande Fratello. Chi saranno i protagonisti del reality show di Canale 5? In attesa di scoprire chi varcherà la famosa porta rossa di Cinecittà, un'ex amata e discussa gieffina è stata ospite del podcast Mondocash all’interno del quale ha parlato delle sue varie esperienze televisive.

Stiamo parlando di Soleil Sorge, ex protagonista di Uomini e Donne, L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip. Ricordando le sue discusse esperienze, la bella influencer ha colto l'occasione per sfatare un mito rivelando se tutto quello che il pubblico vede da casa è reale oppure è solo finzione:

Leggi anche Federico Massaro duro contro Greta Rossetti: ecco perché

Questa è una delle domande che mi fanno sempre dal vivo. È tutto vero? Nel corso della storia la televisione ha avuto bisogno di raccontare le cose in un determinato modo. Si tratta di intrattenimento, quindi c’è sempre una scaletta e un percorso che si crea. Ci sono personaggi selezionati per raccontare una tematica piuttosto che un’altra...gli autori prendono personaggi e cercano di tirare fuori quella che è la tua personalità, accendere le dinamiche, ma quello che già sei esiste. Io non mi sono mai lasciata influenzare e credo anche per questo di aver funzionato. La televisione prova a tirar fuori un argomento, ma poi sei te a decidere.

La verità di Soleil Sorge sul rapporto con Cristiano Iovino

Chiuso il capitolo reality show, Soleil Sorge ha parlato della sua vita sentimentale e chiarito la natura del suo rapporto con Cristiano Iovino, il personal trainer finito al centro della cronaca per via della presunta aggressione subita dal rapper Fedez. A tal proposito, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato:

Siamo molto amici, ma non c’è stato nulla in quel senso. C’è stato attribuito un flirt, questo sì è verissimo. Però tra di noi non c’era una relazione, o meglio… magari abbiamo giocato un po’ a flirtare, ma in amicizia. Che idea mi sono fatta del caso di Iovino e Fedez? Io non c’entro assolutamente nulla, non saprei cosa dire.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.