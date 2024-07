Grande Fratello, Federico Massaro duro contro Greta Rossetti: "No comment, non ho più intenzione di difendere nessuno"

Gossip TV

Federico Massaro toglie il segui su Instagram a Greta Rossetti, sua ex coinquilina al Gf e si sfoga sui social. Sembra ormai giunto al capolinea anche questo rapporto.

Il 30enne milanese Federico Massaro tra gli ex protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello sembra si sia tolto qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dell'ex tentatrice, tra i suoi compagni d'avventura nel reality, Greta Rossetti.

Grande Fratello: "Dentro la Casa del Grande Fratello avevo fatto una promessa a qualcuno", parla Federico Massaro

Di recente Federico si era espresso in merito alle rotture avvenute tra Anita Oliveri e Alessio Falsone e sull'altra coppia formata da Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Massaro, infatti in una recente ospitata radio, dopo che la coppia ha annunciato la fine della loro storia, ha affermato che si aspettava si lasciassero e che Sergio all'inizio della sua avventura nel reality non è comportato bene con lui in quanto lo avrebbe definito falso pur facendovi grandi sorrisi davanti,

"Con me Sergio dall’inizio non si è comportato bene, con altri sicuramente sì. In una occasione mi è arrivato all’orecchio che lui mi ha definito una persona falsa, mentre quando ci vedevamo faceva grandi sorrisoni, non mi è piaciuto, continua a non piacermi, ma non c’è odio.Ci sono tante cose che non mi sono piaciute anche all’interno della Casa che hanno riguardato lui. Io a Greta voglio bene, non ho problemi con lei, speravo che lei trovasse del tempo per sé stessa perché secondo me ne avrebbe avuto tanto bisogno; quindi, correre da una relazione all’altra è difficile. L’ho sentita un pochino dopo che si è lasciata, non abbiamo parlato nello specifico, non so se fosse tranquilla. In questo periodo sto molto nel mio, le ho scritto un messaggino carino perché mi faceva piacere."

Ieri sera, Federico è intervento sui social e molti utenti visto che dopo il messaggio ha tolto il segui a Greta, hanno ipotizzato che il contenuto della sua Ig Stories fosse proprio riferito all'ex gieffina. Ecco cosa ha dichiarato Massaro:

"Dentro la Casa del Grande Fratello avevo fatto una promessa a qualcuno… l’ho mantenuta. Però… Non ho più intenzione di difendere nessuno. Voglio solo concentrarmi sui miei obbiettivi. Ovviamente: no comment. Non mi interessano i pettegolezzi, non ne voglio sapere nulla, quindi non scrivetemi. Auguro a tutti di essere felici. Mi occupo di me, ora. Questo l’ho imparato."

fefe deve essere sempre il più ridicolo dei ridicoli dice no comment ma intanto sta parlando da 3 mesi solo di loro e addirittura gli dedica un comunicato e smette di seguire greta solo perché è tornata con sergio speriamo si trovi presto una fatica 🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/g0fkQNtIGs — bisbetica (@bisbilapolemica) July 7, 2024

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .