Grande Fratello Vip, ex gieffina commenta Soleil Sorge come opinionista de La Pupa e il Secchione Show

Federica Calemme, volto del Grande Fratello Vip, spezza una lancia a favore di Soleil Sorge.

Protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Federica Calemme si sta godendo l’amore di Gianmaria Antinolfi, conosciuto proprio nella casa di Cinecittà. L’ex gieffina ha commentato la promozione di Soleil Sorge al ruolo di opinionista de La Pupa e il Secchione Show.

La Pupa e il Secchione Show, Soleil Sorge promossa da un’ex gieffina

Soleil Sorge ha fatto scalpore durante il suo percorso al Grande Fratello Vip, soprattutto a causa del triangolo con Delia Duran e Alex Belli. Dopo mesi di confronti, scontri e tregue effimere, i tre vertici uniti dalla chimica artistica si sono sciolti e Soleil è stata premiata per la sua avventura nella casa più spiata d’Italia da Barbara D’Urso, che l’ha voluta come opinionista de La Pupa e il Secchione Show. Mentre Solei incontra Manila per la prima volta dopo il Gf Vip, l’ex collega Federica Calemme ha commentato il nuovo impegno televisivo dell’italo-americana.

“Auguro a Soleil un grande successo in veste di opinionista della nuova edizione de “La Pupa e il Secchione Show”, credo che grazie al suo carattere forte questo ruolo le calzi a pennello”, ha rivelato la modella a MondoTv. Federica, poi ha parlato del rapporto con Gianmaria Antinolfi, dichiarando che la loro relazione precede a gonfie vele, per poi rivelare con chi è ancora in contatto dopo la fine del reality show di Alfonso Signorini.

“Sono nate delle amicizie all’interno della casa, però quelle che oggi ritrovo fuori sono quelle con Jessica, Lulù, Clarissa e Manuel… Ci sentiamo spesso! È capitato di andare fuori a cena con Giacomo, Alessandro e con Gianluca, ma non ci sentiamo in maniera costante. […] Si mi aspettavo che vincesse lei e l’ho sempre sperato, guardando il GF dall’inizio ho visto che grazie a questo percorso è cambiata tanto. Sembra aver vinto tutte le sue insicurezze, questa vittoria per lei è una rivincita”, ha confidato Calemme.

