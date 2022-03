Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Manila Nazzaro: primo incontro dopo la Finale, cosa è successo?

Gossip TV

Ecco come è andato il primo incontro tra Manila e Soleil dopo il Grande Fratello Vip.

Il rapporto tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge è drammaticamente mutato dopo l’ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip, portando le due a discutere e a chiudere tutti i ponti. Dopo la Finale, Manila e Soleil si sono riviste per la prima volta nei camerini di Verissimo ed ecco come è andato questo atteso incontro.

Grande Fratello Vip, Manila e Soleil sotterrano l’ascia di guerra?

Nella casa del Grande Fratello Vip è nata un’amicizia fortissima tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge, unite anche dal rapporto instaurato con Katia Ricciarelli, che si sono sempre difese a spada tratta, anche andando contro gli inquilini di Cinecittà e dovendo affrontare situazioni scomode. Quando Delia Duran ha fatto il suo ingresso in Casa, tuttavia, il rapporto è drasticamente cambiato: vedendo Manila pronta ad accogliere una persona che le ha fatto del male, Soleil l’ha accusata di essere una pessima amica e una persona poco coerente e, nonostante le spiegazioni dell’ex Miss Italia, non ha voluto più sapere nulla di lei.

Il cambiamento di Soleil ha spinto Manila a tirare fuori le unghie, mettendo in chiaro il suo ruolo a Cinecittà e facendo polemica laddove prima avrebbe preferito tacere per tutelare la bionda influencer. Insomma, Soleil e Manila da migliori amiche si sono trasformate in nemiche giurate e il rapporto sembrava destinato a perdersi per sempre. Mentre Alfonso Signorini dà una notizia clamorosa, che riguarda il format che il Gf Vip potrebbe assumere a settembre con la nuova edizione, Manila e Soleil si sono incontrare nei camerini di Verissimo, dove sono state ospiti insieme a Sophie Codegoni.

Le due gieffine, a dispetto di quanto ipotizzato dai fan del programma, si sono mostrate in sintonia, abbracciandosi e mostrandosi serene nelle Ig Stories dell’ex Miss Italia. La magia di Silvia Toffanin si è fatta sentire anche lontano dai riflettori, dal momento che le due ex amiche hanno sotterrato finalmente l’ascia di guerra. Va detto, tuttavia, che solo pochi giorni fa Manila ha parlato del rapporto con Soleil, ammettendo di avere con lei una sintonia e di aver superato il periodo di crisi, ma di non aver recuperato un’amicizia paragonabile a quella dei primi mesi in casa

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.