Grande Fratello Vip, ex discussa gieffina rivela: "Rifarei il reality show, ma da opinionista"

Nathaly Caldonazzo si candida per tornare nella Casa del Grande Fratello Vip e lancia una frecciata a Soleil Sorge.

Il compleanno di Soleil Sorge continua a tenere banco sui social. Dopo Gianluca Costantino, anche l'ex gieffina Nathaly Caldonazzo ha deciso di dire la sua sulla festa dell'influencer e parlare di un suo possibile ritorno nel cast del Grande Fratello Vip.

Nathaly Caldonazzo pronta a tornare al Gf Vip

Nathaly Caldonazzo è stata una delle concorrenti più discusse dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata da The Pipol Gossip, la bionda showgirl è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa di Cinecittà confessando che sarebbe pronta a rimettersi in gioco nel reality show condotto da Alfonso Signorini, ma come opinionista:

Certo che lo rifarei, magari il prossimo anno. Più che da concorrente, lo ammetto, da opinionista.

L'ex concorrente della sesta edizione del Gf Vip ha voluto dire la sua anche sul discusso compleanno di Soleil Sorge. Per chi non lo sapesse, l'influencer italo-americana è finita al centro delle polemiche per aver escluso dalla festa molti suoi ex compagni di avventura:

No che non mi ha invitata, ma è ovvio. Non abbiamo rapporti io e lei. Quindi perché avrebbe dovuto farlo? In verità non sapevo nemmeno avesse compiuto gli anni. Quindi no. Comunque penso che sia un ottimo personaggio televisivo. Dovrebbe continuare a sfruttare, in senso buono, questo suo momento: è capace, ci sa fare con le telecamere.

