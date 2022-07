Grande Fratello Vip, la verità di Gianluca Costantino: "Ecco perché non sono stato invitato al compleanno di Soleil Sorge"

Gossip TV

Gianluca Costantino deluso e amareggiato dal comportamento di Soleil Sorge, ecco cosa è successo.

Soleil Sorge continua a stare al centro delle polemiche. Il motivo? Il compleanno organizzato dall'ex protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha alzato un vero e proprio polverone mediatico, tra gieffini invitati ed esclusi. Tra i grandi assenti della serata anche Gianluca Costantino, grande amico di Alessandro Basciano.

La delusione di Gianluca Costantino

Soleil Sorge ha deluso Gianluca Costantino. Intervistato da Samuel Montegrande per Pipol Gossip, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato di non essere stato invitato al compleanno dell'influencer:

Come mai non ero presente al compleanno di Soleil? La cosa è contorta, molto strana. Alessandro Basciano, tramite un gruppo whatsapp, aveva invitato alcuni amici, compreso me, in Puglia ad una sua serata il 2 Luglio. Nello stesso tempo Soleil, nel medesimo gruppo, ha scritto che avrebbe organizzato il suo compleanno nello stesso posto della serata, il 5 Luglio. Quindi davo per implicito di essere invitato anch’io.

Arrivato in Puglia, nello stesso luogo, la Domenica arriva Soleil e io la incontro al mare. La incontriamo e il mio amico, Matteo Diamante, la ferma chiedendole se potevamo quindi unirci a lei alla cena di compleanno. Era come se le chiedesse una certezza in più. Perché noi credevamo davvero di essere invitati. La sua risposta è stata lapidaria: no”.

Come riporta Biccy, Gianluca ha poi continuato confessando i motivi del mancato invito:

Ha detto che avrebbe preferito non invitarci per non creare marasma con i fans. Una risposta che non ho capito. Era più felice magari non avermi tra le scatole, non capisco perché, però l’ho rispettata. Ci mancherebbe. Se le ho fatto gli auguri? Onestamente no. Non sono ipocrita. Se ci rimango male di un qualcosa poi non ti invio gli auguri per prenderti in giro. Mi dispiace.

