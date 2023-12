Grande Fratello Vip, ex amata gieffina si sposa: "Siamo felici, un figlio? Sarebbe un sogno"

Gossip TV

Manila Nazzaro e Stefano Oradei pronti alle nozze: la confessione dell'ex concorrente del Gf Vip.

Fiori d’arancio per Manila Nazzaro. Dopo la rottura con Lorenzo Amoruso, l'ex amata concorrente del Grande Fratello Vip ha ritrovato la felicità accanto a Stefano Oradei. Non solo. Stando alle ultime indiscrezioni pare che i due innamorati stiano pianificando il loro matrimonio.

Manila Nazzaro si sposa

La storia d'amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei prosegue a gonfie vele tant'è che i due pare stiano pensando già al matrimonio. A lanciare la bomba è stata l'ex concorrente del Grande Fratello Vip che, in una recente intervista rilasciata a Chi, ha rivelato che lei e il suo compagno sarebbero felici sia di sposarsi che di allargare la famiglia:

Ci piacerebbe sposarci, ma non abbiamo ancora deciso quando e come. Vorremmo una cerimonia intima e romantica, magari in un posto speciale per noi. Per ora stiamo godendo del nostro amore e della nostra convivenza, che è stata una scelta naturale e spontanea. Siamo felici così. Un figlio? Sarebbe un sogno, ma non ci poniamo limiti né obiettivi. Viviamo alla giornata e accogliamo quello che la vita ci offre. Adesso mi godo la storia con Stefano, che è una persona speciale per gentilezza e bontà d’animo. Ho un passato complicato, ma non ho mai smesso di sperare nell’amore e sono felice.

Ma non è finita qua perché Manila e Stefano avrebbero scelto la data del loro matrimonio. Stando alle indiscrezioni pubblicate sul settimanale Nuovo e riportate da Biccy, la coppia convolerà a nozze la prossima primavera, precisamente a maggio:

Manila Nazzaro e Sterano Oradei hanno deciso: tra pochi mesi, a maggio, diventeranno moglie e marito [...] Manila, dopo la fine della relazione con Lorenzo Amoruso, con il quale sembrava a un passo dalle nozze, oggi è rinata grazie a Stefano. La cerimonia si svolgerà a Roma e ad accompagnare la Nazzaro potrebbero essere i suoi due figli, Nicolas e Francesco Pio, nati dal primo matrimonio con l’ex calciatore Francesco Cozza.

