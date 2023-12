Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi nella bufera: ecco cosa è successo nella Casa

Gossip TV

Bufera per le frasi di Giuseppe Garibaldi al Gf: la reazione di Massimiliano Varrese.

Giuseppe Garibaldi è finito al centro di una vera e propria bufera mediatica per alcune sue affermazioni sui gay. Se nella Casa del Grande Fratello Massimiliano Varrese ha cercato di mettere in guardia il concorrente calabrese, sui social è scoppiato il caso e in molti lo hanno attaccato duramente.

Giuseppe Garibaldi nei guai

Giuseppe Garibaldi è finito nei guai. Il motivo? Come riporta Biccy, parlando con Fiordaliso e Massimiliano Varrese, il concorrente ha dichiarato: "Ascolta, già che li acc… ho fatto un enorme passo. Che per me è una cosa normale [...] Ora è normale che ci siano anche loro, mentre una volta…". Affermazioni che hanno spiazzato l'attore, che ha cercato di fermare il gieffino: "Prima di aprire la bocca rifletti bene!".

Le affermazioni di Garibaldi nella Casa del Grande Fratello hanno alzato un polverone mediatico. Sui social, infatti, in molti hanno attaccato e criticato duramente il giovano concorrente calabrese: "Tirare pugni sul muro e fischiare le ragazze che si allenano. Poi piange perché gli danno del maschilista", "Perché sarebbe un grande passo ‘accettare’ i gay? Non c’è nulla da accettare nell’orientamento"...

E ancora: "Se Beatrice fa una battutina sul Natale scoppia la bufera: “disgustoso” etc. Garibaldi dice davanti a loro che per lui è già tanto accettare i gay e loro ridono tranquillamente. O stare lì dentro li fa impazzire del tutto, o fanno proprio schifo". Una situazione davvero delicata che, siamo sicuri, verrà affrontata da Alfonso Signorini nella prossima diretta. Come reagirà Giuseppe?

