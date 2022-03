Gossip TV

L'avvertimento dell'ex gieffino nei confronti del modello campano.

Alex Belli è tornato sui social, questa volta con un preciso avvertimento ad Antonio Medugno. Quest'ultimo, uno degli ultimi concorrenti ad essere entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, aveva instaurato un rapporto abbastanza intimo e complice con Delia Duran che si era lasciata andare a molte considerazioni positive nei suoi confronti e persino "proposte" bollenti, come quella di avere desiderio di avere un rapporto a tre con lui e il marito Alex. Dopo l'ingresso di quest'ultimo, inevitabilmente il legame tra la sudamericana e Antonio si è andato a raffreddare.

Grande Fratello Vip, esplode la gelosia di Alex Belli nei confronti di Delia Duran e del rapporto con Antonio Medugno

Alex e Delia, nei giorni del ritorno in Casa dell'attore, hanno cercato infatti di trascorrere più tempo possibile insieme anche per ritrovare la complicità perduta. In questi ultimi giorni però, complice l'uscita di scena anche di Nathaly Caldonazzo che si era molto legata a Medugno, quest'ultimo si è riavvicinato a Delia, suscitando l'ira di Belli.

"Caro TIKTOKIO - ha scritto Alex su Twitter - sono felice che tu abbia trovato l'equilibrio, ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla donna che amo te le puoi risparmiare, vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia."

Secondo quanto detto da Delia nelle scorse settimane, il feeling con Antonio era speciale e se non ci fosse stato Alex forse si sarebbe potuto evolvere

E' probabile che l'attore parmense avrà un confronto diretto con Antonio proprio nel corso del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, in onda domani, giovedì 4 marzo, in prima serata su Canale 5.

