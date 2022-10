Grande Fratello Vip, entrano Edoardo Tavassi e Luca Onestini: ecco quando

Gossip TV

E' ufficiale: l'ex naufrago Edoardo Tavassi e l'ex tronista di Uomini e Donne, Luca Onestini, varcheranno la porta rossa della settima edizione del Gf Vip.

Nel cast della settima edizione del Grande Fratello Vip, si aggiungeranno due concorrenti ora ufficiali: Edoardo Tavassi e Luca Onestini.

Gf Vip, entrano Edoardo Tavassi e Luca Onestini: ecco quando

L'ex naufrago dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi e l'ex tronista di Uomini e Donne, faranno il loro ingresso nella puntata in onda giovedì 3 novembre. Per Luca si tratta della sua seconda partecipazione al reality show targato Mediaset dopo la finale conquistata nel corso della seconda edizione.

Ma non è finita qui. Smentita la partecipazione di Eliana Michelazzo e quella della modella brasiliana Helena Prestes, nel toto nomi ci sarebbero ancora in corsa, Sarah Altobello, Akash Kumar, Oriana Marzoli e Raffaello Mazzoni.

Stando a quanto riferito da Biccy, tra i Vippini ci sarebbe anche Micol Incorvaia, sorella dell'ex gieffina, Clizia Incorvaia. Micol è l'ex fidanzata di uno dei volti più amati dell'attuale edizione, il volto di forum Edoardo Donnamaria. Come riportato da Biccy, la Incorvaia non nutrirebbe affatto un simpatia per Antonella Fiordelisi come testimoniano alcuni suoi like su Twitter contro la gieffina e contro i Donnalisi. Antipatia nata in seguito all’avvicinamento di Antonella nei confronti di Antonino. Sono molti i telespettatori convinti che la gieffina abbia un interesse per Spinalbese, nonostante lo abbia inizialmente negato e giustificato le sue attenzioni nei confronti dello spezzino semplicemente per provocare Edoardo. Quest'ultimo sembra molto preso dalla bella influencer salernitana mentre in pochi credono che il coinvolgimento sia reciproco.