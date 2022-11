Grande Fratello Vip, emergenza Covid, la situazione si complica: ecco cosa sta succedendo

Gossip TV

Allarme Covid al Grande Fratello Vip: quattro concorrenti sono risultati positivi sono stati isolati ma probabilmente non saranno gli unici. Il reality prende un pausa?

Al Grande Fratello Vip è ormai emergenza Covid. Quattro concorrenti, Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita sono risultati positivi e sono in isolamento dal resto del gruppo per evitare nuovi contagi. Ma la situazione, nel corso delle ultime ore, sembra andare peggio.

Gf Vip: emergenza Covid, la situazione sta precipitando

La produzione, durante il tardo pomeriggio di ieri, ha reso ufficiale la decisione di annullare il televoto in seguito alla situazione, comunicando ufficialmente i quattro concorrenti positivi al tampone.

"A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19 - si legge nella nota ufficiale del comunicato stampa di ieri -Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa"

La produzione ha inoltre dichiarato che la situazione è in costante monitoraggio ma le cose, come detto, nelle ultime ore, sembrano peggiorare con nuovi casi sospetti. Questa mattina, Wilma Goich avvertiva dei dolori alle ossa, Giaele è febbricitante, Oriana non si sente molto molto bene così come Nikita. Stesso dicasi per Antonino e Alberto che hanno comunicato di non sentire i sapori. In Casa, l'argomento è molto attuale ma, per questioni di privacy, la regia censura immediatamente i discorsi inerenti al Covid e ai contagi.

Per il reality è forse necessaria una pausa per poter isolare tutti i concorrenti e sanificare la Casa. Nelle ultime ore si deciderà il da farsi ma, per come stanno procedendo le cose, la situazione sembra davvero al limite e sembra nato ormai un vero e proprio focolaio che sta creando il caos.

