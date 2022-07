Grande Fratello Vip, Elisa Esposito nega di essere stata esclusa da Signorini!

Gossip TV

Elisa Esposito, la Prof di Corsivo, smentisce le ultime indiscrezioni sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Negli ultimi giorni è circolata la voce della partecipazione saltata di Elisa Esposito, nota sui social per essere la Prof di Corsivo, alla nuove edizione del Grande Fratello Vip. Ora l’influencer spiega come stanno realmente le cose, negando di esse stata esclusa da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, Elisa Esposito fa chiarezza

Elisa Esposito e i suoi video dove impersona la Prof di Corsivo sono diventati virali sui social, permettendo alla giovanissima di diventare in breve tempo un’influencer seguita da un incredibile numero di fan. Proprio a causa di questo enorme clamore mediatico, stando alle indiscrezioni lanciate da Amedeo Venza, Alfonso Signorini avrebbe messo gli occhi su Elisa per proporle di partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Stando però alle ulteriori notizie lanciate dall’esperto di gossip, Signorini avrebbe ritirato la sua proposta, furioso per il fatto che Elisa avesse condiviso sui social l’informazione di essere stata contatta per il GF Vip senza il suo permesso. Nelle ultime settimane, infatti, Signorini sta lanciando sul proprio Instagram tanti indizi per incuriosire senza svelare troppo. Dopo tanti pettegolezzi, la Prof di Corsivo fa chiarezza.

“Non voglio che escano notizie false, perché me ne state già scrivendo. Quindi ora chiarisco un attimo questa cosa. Questione Grande Fratello: smentisco tutte le voci che stanno girando. Io non partecipo al Grande Fratello, ma non perché ho spoilerato come hanno scritto alcuni giornali, ma perché sono stata io a rifiutare. Nel senso che mi hanno chiamato e ho detto chiaramente di no, perché al momento non volevo partecipare a questo tipo di programmi televisivi. È una cosa che a me personalmente non piace […] Non ci vado, perché l’ho scelto io, non perché mi hanno eliminata per un TikTok in cui ho spoilerato e robe varie. Tutto qua”.

