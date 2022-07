Grande Fratello Vip, Elisa Esposito fa infuriare Alfonso Signorini: così la Prof di Corsivo si gioca l’ingresso in casa

Gossip TV

Elisa Esposito non sarà nel cast del Grande Fratello Vip e sembra che la colpa sia da attribuire ad un suo avventato gesto social.

Elisa Esposito sarà nel cast del Grande Fratello Vip? La Prof di Corsivo più famosa del web ha lanciato un indizio sui social poche settimane fa, ma sembra che propio questo gesto abbia innervosito Alfonso Signorini, che ha preso una drastica decisione. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, Elisa Esposito perde il posto

Fenomeno social dalla portata straordinaria, nonostante tutte le critiche e le polemiche del caso, Elisa Esposito ha messo in allarme i suoi fan, quando ha fatto sapere pochi giorni fa che avrebbe preso parte ad uno dei programmi televisivi più famosi del piccolo schermo. Tutti hanno immediatamente pensato al Grande Fratello Vip, in partenza a settembre su Canale 5, dal momento che Alfonso Signorini è alla ricerca di nuovi Vipponi e ha mostrato la sua volontà di puntare sulle nuove leve, soprattutto quelli provenienti dal mondo dei social. Mentre sembra che Mediaset voglia prolungare il programma di Signorini, dando così al presentatore l’edizione più lunga di sempre da dover gestire, Amedeo Venza fa saper che Elisa ha perso per sempre la possibilità di varcare la porta rossa di Cinecittà.

“Niente Gf Vip per Elisa Esposito. L’insegnante di corsivo si sarebbe giocata la possibilità di entrare a far parte del programma proprio per via del suo spoiler annunciando che era stata contattata per un colloquio”.

Secondo questo rumor, Elisa avrebbe fatto infuriare non poco Signorini con questo gesto, dal momento che è lui che sta dettando il ritmo di indizi e rivelazioni, e avrebbe punito la prof di corsivo eliminandola dal cast. Nel frattempo, intervistata da Novella 2000, la giovane influencer ha parlato della sua idea che è piaciuta a tantissimi utenti, spiegando come vive le amare critiche.

“I commenti negativi arrivano principalmente da persone adulte che noi in gergo chiamiamo Boomers. Mi faccio scivolare tutto addosso. Non mi ha mai importato il giudizio degli altri, anche perché so chi sono e so quello che faccio. Neanche rispondo agli attacchi, perché il più delle volte provengono da profili creati da gente soltanto per prendere in giro noi influencer”.

