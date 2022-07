Grande Fratello Vip, bomba sulla nuova edizione: Mediaset premia Signorini e mette in pericolo Ilary Blasi

Gossip TV

La settima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe durare fino a maggio 2023 con i dovuti prolungamenti da parte di Mediaset.

E se la settima edizione del Grande Fratello Vip fosse la pi lunga di sempre? Stando alle ultime indiscrezioni sul reality show, condotto da Alfonso Signorini, la nuova stagione del programma potrebbe addirittura essere prolungata fino a maggio 2023.

Grande Fratello Vip, anticipazioni assurde sulla nuova edizione

Continuano ad avvicendarsi gossip e pettegolezzi sulla settima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini è carico, pronto a stupire il pubblico di Canale 5 dopo due stagioni di successo, che hanno totalizzato uno share incredibile, portando i concorrenti della Casa ad essere amatissimi e a trovare in breve tempo nuovi sbocchi lavorativi.

Nelle ultime settimane, Signorini si è sbizzarrito sui social, pubblicando alcuni indizi sui possibili nuovi concorrenti del Gf Vip. Mentre Mariasole Pollio parla della possibilità di entrare in casa, arrivano le prime smentite come quella di Diego Armando Maradona Junior, che ha fatto sapere di non essere uno dei nuovi gieffini, preferendo impegnarsi nel suo lavoro di allenatore di calcio. A far tremare il pubblico di Canale 5, tuttavia, è stata l’ultima indiscrezione lanciata da Dagospia.

“A Cologno Monzese la data della finale è scritta con la matita, saranno fatte valutazioni con il passare dei mesi e già filtra l’ipotesi di allungamento, in caso di successo, a maggio”.

Sembra, dunque, che Mediaset stia valutando di prolungare il Grande Fratello Vip sino a maggio 2023, mettendo così in scena l’edizione più lunga di sempre, e portando a nuovi dubbi sul rinnovo de L’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi non ottiene la stessa visibilità di quello di Alfonso, ma comunque non ci si può lamentare dei dati dell’ultima stagione. Blasi slitterà a giugno con un’edizione più corta de L’Isola o verrà totalmente soppiantata?

