Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi su Daniele Dal Moro: "Lui gioca con i sentimenti vuole bene solo a se stesso"

Elenoire Ferruzzi intervistata dal portale di SuperGuida TV, è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip e su Daniele Dal Moro cambia totalmente opinione.

Eliminata nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi è tornata a parlare della sua avventura nel reality show targato Mediaset e al portale di SuperGuida TV, si è scagliata duramente con Daniele Dal Moro, cambiando totalmente opinione sull'ex tronista con cui, durante la sua permanenza nella Casa, aveva instaurato un legame molto intimo e profondo.

Gf Vip, Elenoire Ferruzzi: "A Daniele non interessa nessuno e non vuole bene a nessuno se non a se stesso"

"Di solito le cose non vanno mai come ci si aspetta. E’ andata bene però perché comunque sono riuscita a creare dei rapporti all’interno della casa. Sono stata me stessa dall’inizio alla fine e pertanto non mi pento di nulla" ha dichiarato Elenoire facendo un bilancio del suo percorso.

Parlando di Daniele Dal Moro e del rapporto con Oriana Marzoli, l'ex gieffina ha dichiarato:

"Oriana sta facendo il suo gioco. Daniele è stata la terza scelta. Lei aveva da subito scelto Antonino rifiutando Daniele. Appena è entrata si notava che a Daniele piaceva Oriana ma lei si era indirizzata verso altro. Successivamente Oriana è passata a punzecchiare Luca Onestini ma anche con lui non è andata bene e così ha puntato Daniele. Nonostante le sue parole da grande uomo, Daniele ci è cascato in pieno. Daniele non è una persona limpida ma è astuto, furbo e manipolatore. Gioca con i sentimenti delle persone. Io mi sono avvicinata a Daniele perché lui era bisognoso dell’affetto che non aveva ricevuto. Ho colto la sua sofferenza e ho asciugato le sue lacrime senza ricevere nulla in cambio. Lui parla solo di se stesso e piange a comando davanti le telecamere. Le sue azioni sono sempre ben calcolate. Gli ho voluto molto bene ma lui si è avvicinato a me quando ha capito che ero bisognosa di affetto e poi ha fatto lo stesso con Wilma."

La Ferruzzi ha poi concluso:

"A lui non interessa nessuno e non vuole bene a nessuno se non a se stesso. Ha avuto un atteggiamento orrendo. Con Oriana si sta comportando in questo modo solo per avere le clip in puntata"

