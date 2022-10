Grande Fratello Vip, Giaele De Donà innamorata di Antonino Spinalbese? Parla la gieffina

Gossip TV

Giaele De Donà chiarisce la sua posizione nei confronti di Antonino Spinalbese nella Casa del Grande Fratello Vip.

Cresce giorno dopo giorno la complicità tra Sofia Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. Parlando con i suoi compagni di gioco nella famosa Casa di Cinecittà, la giovane concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha infatti ammesso di essere attratta dall'ex di Belen Rodriguez.

Giaele De Donà sempre più vicina ad Antonino Spinalbese al Gf Vip

Stasera, lunedì 24 ottobre 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, Sofia Giaele De Donà è tornata a parlare del suo rapporto speciale con Antonino Spinalbese. Confidandosi con Attilio Romita, la gieffina ha ammesso che se non fosse stata sposata si sarebbe lasciata andare con l’hair stylist: "Per fortuna lui ha il freno a mano più di me perché sennò… Ho sempre detto che abbiamo un’amicizia particolare, un gran bene, tanta stima e fiducia. quando mi dicono sei persa… beh no".

Romita, però, ha fatto notare alla De Donà il comportamento ambiguo assunto nei confronti di Spinalbese: "Ma infatti quando lui ha fatto la battuta prima per me è una fortuna che lei sia sposata, questo voleva dire. Questo impone un freno a mano che evita che la cosa diventi… Fino a quando non gli dai una materia visiva, plateale… diciamo la verità se tu non avessi avuto un vincolo, tu questa storia te la saresti vissuta qua". "Beh certo" ha prontamente replicato la concorrente del Gf Vip.

Ma non è finita qua. Parlando con Alberto De Pisis, Giaele ci ha tenuto a sottolineare di non essere assolutamente innamorata di Antonino e, a grande sorpresa, ha parlato di un interesse per Daniele Dal Moro: "Daniele è perfetto". Cosa succederà? Nascerà nella Casa qualche nuova coppia? Staremo a vedere.

