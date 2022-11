Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi si sbilancia su Elenoire Ferruzzi: "Ecco perché non mi piaceva"

Gossip TV

Edoardo Tavassi commenta e critica il percorso di Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip.

Edoardo Tavassi è uno dei nuovi concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. A poche ore dal suo ingresso nella Casa, il fratello di Guendalina si è lasciato andare a nuove confessioni non risparmiando critiche ad alcuni ex protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Le critiche di Edoardo Tavassi all'ex gieffina Elenoire Ferruzzi

Manca pochissimo alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 7 novembre 2022 su Canale 5. Nell'attesa nella Casa di Cinecittà Edoardo Tavassi si è sbilanciato su alcuni ex concorrenti del reality show. Dopo aver criticato duramente Jeremias Rodriguez, con cui ha condiviso l'esperienza a L'Isola dei Famosi, il romano ha puntato il dito contro Elenoire Ferruzzi.

Parlando con gli altri concorrenti, Edoardo ha commentato il percorso di Elenoire nella Casa del Gf Vip. Percorso caratterizzato dai numerosi scontri con Nikita Pelizon e per il discusso rapporto con Daniele Dal Moro. A tal proposito, il fratello di Guendalina Tavassi ha dichiarato di non averla apprezzata per il suo "eccessivo vittimismo":

Non mi piaceva, ed è una mia opinione, il fatto che strumentalizzasse sta cosa e sto vittimismo del "a me non me se prende nessuno perché sono così". A me questa cosa non piace.

Arriverà una replica da parte della Ferruzzi? Siamo sicuri che nel corso della prossima diretta, Alfonso Signorini darà modo all'ex concorrente della settima edizione del Gf Vip di confrontarsi con Tavassi. Vista la schiettezza e ironia che caratterizza i diretti interessati, ci sarà da ridere!

