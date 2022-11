Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi gelosa di Edoardo Donnamaria: "Mi fai impazzire, sono possessiva"

Gossip TV

Antonella Fiordelisi sempre più gelosa di Edoardo Donnamaria sbotta nella Casa del Grande Fratello Vip.

Gli ultimi ingressi al Grande Fratello Vip hanno letteralmente destabilizzato Antonella Fiordelisi e suscitato in lei una reazione inaspettata. La giovane influencer, infatti, non è più riuscita a nascondere la sua gelosia nei confronti di Edoardo Donnamaria, il quale però non sembra aver apprezzato il comportamento della modella.

Il confronto al Gf Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

L'ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip di Micol Incorvaia ha provocato in Antonella Fiordelisi una forte gelosia nei confronti di Edoardo Donnamaria, il quale però infastidito dalla situazione ha deciso di prendere le distanze dalla giovane influencer. Se prima era lui a cercarla, mentre lei si faceva desiderare, ora la situazione si è completamente capovolta.

Infastidito dalla gelosia eccessiva della Fiordelisi, infatti, Donnamaria ha deciso di allontanarsi. Un allontanamento inaspettato, quello del giovane volto di Forum, che ha portato la discussa concorrente della settima edizione del Gf Vip ad affrontarlo e rivelargli i suoi sentimenti:

Parliamo ora, non domani, altrimenti non dormo. Voglio che mi cerchi te, non voglio essere sempre io che ti sto addosso. Divento malata e ossessiva, lo vuoi capire o no? Io sono peggio di te, per questo volevo evitare il tutto dall'inizio. Tu mi fai avere mille emozioni al minuto, te lo giuro. Mi fai impazzire. Ho scoperto di essere possessiva, sono più gelosa io di te alla fine, non me l’aspettavo.

Tu sei il più bello del mondo, il più unico - ha aggiunto Antonella cercando un riavvicinamento con Edoardo - Mi dà fastidio qualsiasi cosa, però mi devo regolare, devo imparare a stare più tranquilla, va bene? Possiamo resettare tutto? Io voglio stare con te, te lo giuro. Per me già stiamo insieme.

