Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia nel cast di un noto reality show? Parlano i due ex gieffini

I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, hanno parlato della loro storia d'amore nata nella Casa di Cinecittà e di una loro possibile partecipazione a Pechino Express.

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi sono stati tra i protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto trionfare Nikita Pelizon. Ospiti della trasmissione radiofonica Turchesando, i due ex gieffini hanno parlato della loro storia d'amore nata nella Casa di Cinecittà e della possibilità di rivederli insieme in un altro reality show.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia verso Pechino Express?

Micol Incorvaia è stata ospite, insieme al suo fidanzato Edoardo Tavassi, dell'ultima puntata di Turchesando, il programma radiofonico su Radio Cusano Campus. Interpellata da Turchese Baracchi sulle imminenti nozze della sorella Clizia e Paolo Ciavarro, l'ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha anticipato un dettaglio sull’abito che indosserà e svelato i nomi di alcuni dei suoi ex “coinquilini” che saranno presenti al matrimonio:

Mia sorella a breve si sposerà, abbiamo celebrato l’addio al nubilato insieme, è stata una giornata da sogno, da principesse. Bellissimo, tutto curato nei minimi dettagli. Io sono la testimone, l’abito sarà celeste, dettaglio che mia sorella ha scelto per il matrimonio. Noi regaleremo le fedi, non so se le porteranno i figli Nina e Gabri ma sarebbe molto tenero e carino [...] Al matrimonio ci saranno Giaele, Edoardo Donnamaria, Alberto De Pisis e basta del Gf.

Parlando del matrimonio della sorella, Micol ha rotto il silenzio anche sulla possibilità di vedere lei con l'abito bianco. Per chi non lo sapesse, l'ex gieffina è felicemente fidanzata da più di un anno con Edoardo, conosciuto all’interno della famosa Casa di Cinecittà:

Un matrimonio nel mio futuro? Sicuramente io immagino un futuro con Edoardo, ma non immagino un matrimonio o chissà cosa…Io non vedo il matrimonio nel mio vicino futuro, più in là si potrà pensare a qualcosa del genere.

Dopo aver raccontato come vanno le cose con Tavassi, la Incorvaia ha parlato del suo futuro professionale rivelando di star vivendo un periodo di grande incertezza. A ogni modo, l'ex protagonista del Gf Vip 7 ha ammesso che le piacerebbe partecipare a Pechino Express insieme alla sua dolce metà:

Io sin da piccola ho sempre avuto chiaro il mio obiettivo, poi mi sono arenata. L’unica certezza che ho è che sarò un’imprenditrice. Non mi precludo nulla in tv ma sto cercando di non prendere soltanto una direzione. Pechino Express insieme a Edoardo? Io lo farei, fighissimo. E’ un’esperienza stupenda, tutti lo vorrebbero fare.

Nel cast del Gf in arrivo un volto di Temptation Island

Gli autori di Pechino Expresse prenderanno in considerazione l'idea di inserire nel cast anche Edoardo e Micol? Per quanto riguarda, invece, la prossima edizione del Grande Fratello, che tornerà sul piccolo schermo a settembre su Canale 5, nelle ultime ore è arrivato un vero e proprio scoop. Come riportato dal settimanale Chi, pare che nella famosa Casa di Cinecittà entrerà un volto di Temptation Island. Secondo il settimanale, potrebbe trattarsi di qualcuno che, in queste ultime settimane, è stato a stretto contatto con la conduttrice Maria De Filippi. Sarà davvero così? Staremo vedere.

