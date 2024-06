Grande fratello, nel cast della prossima edizione anche un volto di Temptation Island: "Busserà alla porta rossa"

Gossip TV

Nuovo scoop sul cast della prossima edizione del Grande Fratello: stando alle ultime indiscrezioni di Chi, un volto di Temptation Island a settembre entrerà nella famosa Casa di Cinecittà!

A poche ore dal debutto di Temptation Island, è arrivato un vero e proprio scoop sul cast del Grande Fratello. Stando a quanto riportato dal noto settimanale Chi, un volto del reality delle tentazioni parteciperà alla prossima edizione della trasmissione di Canale 5 condotta da Alfonso Signorini.

Al Grande Fratello arriva un protagonista di Temptation Island?

Manca davvero pochissimo alla prima puntata di Temptation Island, che andrà in onda domani giovedì 27 giugno 2024 in prima serata su Canale 5 e vedrà alla guida il veterano Filippo Bisciglia. Nell'attesa, il settimanale Chi ha lanciato uno scoop sul cast della prossima edizione del Grande Fratello, che tornerà sul piccolo schermo a settembre. A sganciare la bomba è stata la giornalista Azzurra Della Penna.

La giornalista di Chi ha prima informato i lettori che la nuova edizione di Temptation Island è stata registrata in un tempo record e poi ha parlato di un nuovo arrivo nella Casa del Grande Fratello. Secondo Azzurra, infatti, qualcuno che è stato in queste settimane con la conduttrice Maria De Filippi sulle spiagge di Santa Margherita di Pula in Sardegna, il prossimo settembre busserà alla famosa porta rossa di Cinecittà:

Maria in poco più di dieci giorni è riuscita a portare a casa sei puntate, l’intero programma, un tempo record [...] Da Temptation Island al GF la pedalata è breve [...] La stagione estiva in tv si apre con Temptation Island. È la partenza per attraversare i mesi più caldi e per arrivare fino a settembre dove qualcosa (qualcuno, magari?) che si è visto transitare su queste spiagge dalle parti di Santa Margherita di Pula busserà infine alla porta rossa del Grande fratello...Ma qual è esattamente il legame, il link, il collegamento fra i due programmi? Maria De Filippi risponderebbe con quel sorriso che silenzia ogni domanda. Alfonso Signorini, saldo al timone del reality più reale che ci sia, risponderebbe certo con un suo grande classico: "Alla prossima".

Il ritorno di Giuseppe Garibaldi

Ma di chi si tratta? Di un nuovo volto di Temptation Island o proprio dell'amatissimo conduttore del reality delle tentazioni, Filippo Bisciglia? In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che Giuseppe Garibaldi è stato "arruolato" dagli autori per una missione molto importante: trovare i possibili concorrenti da inserire nel cast della prossima edizione, che partirà a settembre su Canale 5. "Siamo arrivati a Lecce. Adesso andiamo a trovare qualcuno che vuole varcare la porta rossa" ha dichiarato l'ex gieffino in un video pubblicato dalla pagina ufficiale della trasmissione. Ci riuscirà?

