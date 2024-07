Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi deluso da Alfonso Signorini: "Mi ha scelto lui e in privato mi ha detto..."

Gossip TV

L'ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi, racconta un retroscena inedito sulla sua partecipazione al reality show di Canale 5 svelando di esserci rimasto male per alcune dichiarazioni rilasciate da Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini è già al lavoro per la formazione del cast della prossima edizione del Grande Fratello, che andrà in onda a settembre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, il conduttore e giornalista è finito nel mirino di Edoardo Tavassi, ex amato concorrente dell'ultima versione Vip del popolare reality show.

La delusione di Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi è tornato a parlare del Grande Fratello Vip. Ospite del podcast ‘C’Ho L’Ansia’, l'ex concorrente del reality show di Canale 5 ha ricordato la sua esperienza nella Casa di Cinecittà non nascondendo la sua delusione per il trattamento ricevuto dopo. A deludere in paritcolar modo il romano sono state le pesanti dichiarazioni rilasciate dal conduttore Alfonso Signorini sul cast della settima edizione:

È stata una bella opportunità. Anche perché mi ha scelto proprio lui e in privato mi ha detto ‘svoltami questo Grande Fratello’. Questa frase me la ricordo bene e mi è piaciuta. Però poi c’è stata una cosa che ha detto che non mi è piaciuta per nulla. Disse tipo ‘abbiamo sbagliato il cast’. Non so con chi ce l’aveva in particolare, ma non si dice! Un po’ come se dopo una partita persa l’allenatore di una squadra dicesse ‘non prendetevela con me, ma con questi sfaticati’. Avrei preferito sentirgli dire ‘la responsabilità è mia, ho sbagliato’. Che poi non so nemmeno cosa c’è stato di sbagliato perché l’edizione è andata pure bene.

Leggi anche Ex discussa gieffina smaschera i reality show: dal Gf a L'Isola dei Famosi

Signorini deciderà di replicare alle parole di Tavassi? Per chi non lo sapesse, quasi tutti i protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip non hanno più partecipato a programmi targati Mediaset dopo l’uscita dalla famosa Casa di Cinecittà. Una dura scelta presa dai vertici e confermata anche dalla vincitrice Nikita Pelizon che, in una recente intervista, ha parlato di una vera e propria “blacklist” nei loro confronti.

Il ritorno di alcuni ex gieffini nella nuova edizione del Gf

Si scaldano i motori per la nuova edizione del Gf e il cast si preannuncia ricco di presenze note degli anni passati. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Deianira Marzano, pare che la redazione del reality show abbia contattato l'ex gieffina Margherita Zanatta, che nella Casa iniziò una storia d'amore con Andrea Cocco. Sarà davvero così? Al momento non è arrivata nessuna conferma o smentita da parte della diretta interessata.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.