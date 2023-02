Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi critica Martina Nasoni: "Se io fossi realmente interessato a una persona non..."

Gossip TV

Edoardo Tavassi mostra tutti i suoi dubbi sul rapporto tra Daniele Dal Moro e la sua ex Martina Nasoni.

L’ingresso di Martina Nasoni al Grande Fratello Vip ha stravolto gli equilibri nella Casa. A commentare il comportamento della ragazza ci ha pensato Edoardo Tavassi, che non ha nascosto i suoi dubbi e perplessità sul rapporto tra lei e il suo ex Daniele Dal Moro.

I dubbi di Edoardo Tavassi su Martina Nasoni

Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli e Martina Nasoni continuano a stare al centro di un vero e proprio triangolo amoroso. La decisione dell'ex fidanzata di entrare nella Casa per riavvicinarsi al concorrente veneto, però, non ha per niente convinto Edoardo Tavassi. Come riportato da Isa e Chia, infatti, il romano ha dichiarato:

Ogni tanto una telefonata, l’ultima di un’ora e mezza così. Nel mio caso se io fossi realmente interessato a una persona di certo faccio qualcosa in quei cinque anni, non aspetto il Grande Fratello. Non entri qua "sì sono venuta… magari poi vediamo…". Capito? Nel mio caso se io fossi realmente interessato farei cosi...

Intanto, nelle ultime ore, Daniele si è lasciato andare a un duro sfogo nel Confessionale con gli autori del Gf Vip. Sfogo in cui il concorrente veneto ha minacciato di abbandonare seriamente il gioco:

Sono stanco di prendermi tutto addosso che poi non ho fatto nulla. Allora preferivo starmene a casa mia. Perché io di beccarmi la me**a addosso non ne ho voglia e poi vedere le persone che dicono che parlo male e che la tratto a pesci in faccia. Ma vaff*****o. Allora che la televisione la facessero con qualcun altro che io non sono certo qui per vendere la mia anima...me ne vado via che sto bene, non che sto male. Perché dopo in ambulanza a casa ci vado io e non voi. Basta! Veramente basta.

