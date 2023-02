Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro furioso: "Falsi pronti a vendersi l'anima, a casa in ambulanza ci vado io non voi"

Gossip TV

Daniele Dal Moro sbotta furioso nel Confessionale dopo l'ultima diretta del Grande Fratello Vip.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro è stato duramente criticato per il comportamento assunto nella Casa nei confronti della sua ex Martina Nasoni. Attacco che non è per niente piaciuto al concorrente che, subito dopo la diretta, è entrato in confessionale minacciando di lasciare il gioco.

L'ira di Daniele Dal Moro al Gf Vip

L'ultima diretta del Grande Fratello Vip ha letteralmente destabilizzato Daniele Dal Moro che, stanco di essere criticato e offeso per il suo comportamento nella Casa, si è lasciato andare a un duro sfogo con gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini. Come riportato da Biccy, il concorrente veneto ha raggiunto il Confessionale dopo la puntata e, furioso, ha dichiarato:

Sono stanco di prendermi tutto addosso che poi non ho fatto nulla. Allora preferivo starmene a casa mia. Perché io di beccarmi la me**a addosso non ne ho voglia e poi vedere le persone che dicono che parlo male e che la tratto a pesci in faccia. Ma vaff*****o. Allora che la televisione la facessero con qualcun altro che io non sono certo qui per vendere la mia anima.

Io ero qui per fare il mio percorso e speravo che fosse decente. Allora visto che sono arrivato a 140 giorni me ne vado via che sto bene, non che sto male. Perché dopo in ambulanza a casa ci vado io e non voi. Basta! Veramente basta. Tanto sai perché io in questo mondo qui non volevo più metterci piede? Perché qui le persone sincere e pulite muoiono e basta, muoiono! Perché qui ci sono i falsi pronti a vendere l’anima. Perché di quelli come me non importa nulla a nessuno, hai capito?

