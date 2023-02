Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria sulla crisi con Antonella Fiordelisi: "Non posso rinunciare a Micol Incorvaia"

Gossip TV

Edoardo Donnamaria torna a parlare del suo rapporto complicato con Antonella Fiordelisi al Gf Vip.

Non c'è pace per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria nella Casa del Grande Fratello Vip. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera giovedì 23 febbraio su Canale 5, il giovane volto di Forum è tornato a parlare della crisi con la concorrente salernitana criticandola per il suo atteggiamento.

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria al Gf Vip

Nuova crisi per i Donnalisi al Grande Fratello Vip. Parlando con Luca Onestini e Ivana Mrzazova, Edoardo Donnamaria ha commentato la complicata situazione sentimentale tra lui e Antonella Fiordelisi, spiegando i reali motivi per cui in questi ultimi giorni si sono nuovamente allontanati:

All’inizio del programma era sempre sorridente, ora invece se la prende con me perché sono amico loro...mi sono stufato di sentire sempre i stessi discorsi..io ho sempre preso posizione, magari ho cercato di dire le cose in modo tale da farla finire, io con Antonella ci ho litigato solo perché volevo mantenere i rapporti con i miei amici. Ma io posso rinunciare a un'amica come Micol, che mi è stata vicino e che conosco da anni? No, non posso.

Se Ivana si è complimentata con Edoardo per la sua capacità di tenere in equilibrio amore e amicizia, Luca ha invece evidenziato il comportamento sbagliato e provocatorio assunto da Antonella al Gf Vip:

Sicuramente non è facile se sei innamorato, è come se lui è in una terra di mezzo e arrivano dei momenti che devi prendere una decisione. A volte, però, se non fossi accecato dall’amore agiresti diversamente. È una mia sensazione. È una situazione complessa, non è facile...

