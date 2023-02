Grande Fratello Vip: Cristina Quaranta contro Nikita: "Ha detto che mio fratello è morto perché non aveva un angelo"

Gossip TV

L'ex gieffina è tornata a parlare di Nikita contro la quale ha avuto uno scontro accesissimo nella Casa del Gf Vip, prima che l'ex ragazza di Non è la Rai fosse eliminata.

Gf Vip, Cristina Quaranta durissimo sfogo contro Nikita Pelizon

La Quaranta, eliminata nel corso della decima puntata del reality show, ebbe una reazione estremamente forte nei confronti di Nikita una settimana prima, e forse il pubblico l'ha punita proprio per questo. Le due ragazze si erano scontrate duramente e nella lite si è parlato anche del fratello di Cristina, scomparso per un tumore al cervello. La Quaranta, molto sensibile sull'argomento, ha puntato il dito contro la Pelizon facendo riferimento alla sua spiritualità, contestata anche ad altri gieffini. Nikita non ha mai nascosto di essere molto a contatto con gli angeli e di parlargli perfino. A tal proposito, Cristina ha dichiarato:

“È la stessa che mi ha detto che mio fratello è morto di tumore al cervello perché non aveva un angelo a proteggerlo mentre invece la mamma di Luca Salatino per la stessa malattia si era salvata! Da lì il mio sfogo in diretta che mi è costata l’eliminazione!”

Parole molto particolari e discutibili quelli che avrebbe detto Nikita a Cristina ma che, almeno per il momento, non hanno avuto riscontro nei video. Nel giorno del litigio, la Pelizon si giustificò dicendo di non aver mai toccato l'argomento del fratello ma di aver spronato la Quaranta a credere ancora all'amore visto i dubbi e le incertezze sull'argomento dell'ex ragazza di Non è La Rai.

Lo scontro tra Cristina e Nikita ha avuto delle conseguenze nel gruppo... si è parlato molto di quel momento. #GFVIP

