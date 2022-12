Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria si ribella ad Antonella Fiordelisi: ''Cre**na, se tu sei questa non mi piaci''

Gossip TV

Edoardo Donnamaria si ribella ad Antonella Fiordelisi dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Ecco cosa è successo tra i due.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembrano non riuscire a vivere serenamente il loro rapporto, scontrandosi ad ogni occasione nella casa del Grande Fratello Vip. Durante l’ultima puntata andata in onda su Canale 5, la schermitrice si è detta pronta a vendicarsi dell’abbraccio che il suo fidanzato ha dato ad Oriana Marzoli, portando Donnamaria ad una sfuriata epica.

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi spiazzata dalla reazione di Edoardo Donnamaria

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip è scoppiata l’ennesima discussione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Sebbene il volto di Forum difenda sempre a spada tratta la sua dolce metà, mettendosi anche in ridicolo e guadagnandosi l’ironia di Daniele Dal Moro, Antonella non sembra mai essere del tutto felice del suo fidanzato e non fa che sottolinearlo apertamente. Nel corso della diretta su Canale 5, quando si è recata in confessionale per le Nomination, Fiordelisi ha ammesso di esserci rimasta molto male vedendo Edoardo scambiarsi un abbraccio con Oriana Marzoli, quando sa perfettamente che se lei lo facesse con Antonino Spinalbese il romano andrebbe in ebollizione. La schermitrice ha promesso vendetta davanti ad un allibito pubblico, per poi scontrarsi con Donnamaria subito dopo la puntata.

“Perché devo portare rispetto se tu non lo porti a me? - riporta Biccy - Mi hai detto di mantenere le distanze con Antonino e tu ti abbracci Oriana? Ora da qui in avanti inizio ad abbracciare le persone, che problema c’è. Lo farò con tutti, abbraccerò tutti. Tu abbracci Oriana che fa la gatta morta con tutti! Io con Oriana ho litigato, se tu l’abbracci io da domani abbraccerò Onestini e Antonino”.

La scenata di gelosia di Antonella, tuttavia, non ha sorbito l’effetto sperato. Se solitamente, infatti, Edoardo tende a minimizzare gli sbalzi d’umore della sua neo-fidanzata e ad assecondarla, questa volta il romano non ci ha visto più e si è scagliato ferocemente contro la partenopea, la quale è rimasta talmente sotto shock dalla reazione da non riuscire a replicare.

“Quindi tu sei questa? Sei una che rosica perché dò un’abbraccio a una persona che mi sta simpatica e mi dice ‘reagisco con le strategie’, sei questa? Se tu sei questa a me questa non piace […] Questa è una mancanza di rispetto. Per il trascorso che hai con Antonino è una mancanza di rispetto. Se urlo è perché sei una cretina”.

