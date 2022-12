Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria pronto a mollare Antonella Fiordelisi: ''Ha cambi di personalità''

Gossip TV

Edoardo Donnamaria al limite con Antonella Fiordelisi. Ecco lo sfogo al Grande Fratello Vip.

Nelle ultime ore è scoppiato il caos nella casa della settima edizione del Grande Fratello Vip. Tutto è iniziato con lo scontro tra Antonella Fiordelisi e la coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, ma la discussione si è allargata finendo per interessare anche Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo ha confidato di essere sinceramente stanco del carattere della sua fidanzata e di non voler continuare così per il resto della sua avventura a Cinecittà. I Donnalisi stanno per lasciarsi?

Grande Fratello Vip, Donnalisi al capolinea?

Al Grande Fratello Vip si respira un’aria tesa da quando la casa si è trasformata in una polveriera pronta ad esplodere da un momento all’altro. Dopo aver lanciato accusa agli Incorvassi, la coppia formata da Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi si è ritrovata al centro delle polemiche ed è stata rimproverata anche da Edoardo Donnamaria. Il volto di Forum ha espresso malessere nei confronti dell’atteggiamento provocatorio della sua fidanzata, che sembra riuscire a trovare sempre il modo di inserirsi nelle discussioni o farle sbocciare.

Poche ore dopo, infatti, Antonella è stata presa di mira da Oriana Marzoli che ha iniziato ad inveire contro la partenopea quando ha saputo che lei ha fatto rivelazioni inesatte per farla discutere con Sarah Altobello. Come se non bastasse, Antonella ha spalleggiato Daniele Dal Moro quando ha sbottato contro Oriana, accusandola di averlo nuovamente illuso per creare dinamiche, lanciandosi poi tra le braccia di Luca Onestini. Infine, Antonella ha dato ragione ad Antonino Spinalbese nello scontro di fuoco con Edoardo Donnamaria. Qualche ora dopo, avendo discusso con Fiordelisi per l’ennesima volta in poco tempo, Edoardo si è sfogato con Tavassi, con il quale ha una grande amicizia nonostante il romano non vada a genio alla sua fidanzata.

“Io cerco di vedere questa cosa da fuori. Lei ha questi atteggiamenti che già visti da fuori non piacciono, visto che entra in ogni discussione per fomentare non è una cosa che piace alle persone nomali, in più lei lo fa con me. Ti fa vedere che lei sta bene e tu stai male, fa la scema in continuazione, vuole farmi rosicare. Non c’è un giorno che io sono stato con lei tranquillo che lei non mi facesse tiri strani per farmi innervosire. A me non va di fare la guerra tutti i giorni. Lei ha dei cambi di personalità netti, dove non guarda in faccia a nessuno. Piglia, va e fa delle cose brutte”.

Edoardo ha usato parole molto pesanti nei confronti di Antonella che, se ha minacciato di mettere in campo gli avvocati quando Micol ha usato l’espressione “avere un nervo scoperto”, figuriamoci cosa potrebbe fare quando scoprirà che il suo fidanzato le ha dato della donna dalle multiple personalità!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.