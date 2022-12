Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese senza freni: esplode la lite (VIDEO)

Gossip TV

E dopo la sequela di discussioni che hanno interessato gli abitanti del Grande Fratello Vip, inizia uno scontro infuocato anche tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese.

Continuano le discussioni nella casa del Grande Fratello Vip. Il clima natalizio che avrebbe dovuto rendere tutti più buoni è stato spazzato via da una mare di liti furiose e recriminazioni, compreso lo scontro tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese. Ecco cosa è successo poche ore fa.

Grande Fratello Vip, Edoardo umilia Antonino

Che tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese non scorra buon sangue non è un mistero. Sin dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip i due concorrenti hanno dimostrato di essere su pianeti opposti, e lo scontro è stato inevitabile ogni qual volta che qualche situazione in Casa ha costretto il loro percorso a collimare, spesso a causa di Antonella Fiordelisi e della gelosia che ha instaurato nel suo fidanzato, parlando affascinata di Antonino. Mentre la schermitrice minaccia di non parlare più con Luca Onestini, reo di non aver dato l’intera colpa della discussione scoppiata con Oriana Marzoli alla venezuelana, Antonino finisce nel mirino di Edoardo che si è alterato avendo sentito l’ex di Belen accusarlo di essere poco sincero e trasparente.

“Ti sei comportato male con le donne. Allora ti spiego. C’è Ginevra, inizi una cosa con Ginevra che sembra bellissima, sembra la storia d’amore più bella d’Italia. Ginevra esce. Rimane Giaele. Inizi una mezza cosa con Giaele. Hai mancato di rispetto a Ginevra - ha sbottato Donnamaria tirando poi in ballo il flirt con Oriana - Il terzo giorno sai cosa succede? Hai preso la scusa del cane e della bambina e hai chiuso, dicendo che fosse superficiale. Poi però sei ritornato per avere da lei qualcosa di fisico”.

Donnamaria non ha avuto pietà per Antonino, appena uscito dal confronto con Patrizia Rossetti, mentre Antonella si è affrettata a difendere l’hair-stylist smontando le accuse del fidanzato. In casa si sta verificando una vera e propria rivolta dei gieffini, forse stanchi delle dinamiche del Gf Vip e della reclusione forzata, che proprio non contengono la loro furia e danno vita a discussioni feroci. Nel frattempo, Spinalbese ha ascoltato il monologo del volto di Forum, per poi replicare:

“Sei un para**lo senza pa**e […] Pensa quello che vuoi. Sai quanto valgono le tue parole per me? Meno di zero”.

edod vs antospin 3 pic.twitter.com/ct57jjdK9f — estanco (@palloncinx) December 30, 2022

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.