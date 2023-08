Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria fuori definitivamente da Forum, gli ultimi rumors

Gossip TV

Secondo le ultime indiscrezioni, il giovane romano, tra gli ex protagonisti del Gf Vip, sarebbe fuori dalla prossima edizione di Forum.

Secondo le ultime indiscrezioni, il giovane romano, Edoardo Donnamaria , tra gli ex protagonisti del Gf Vip, non sarà riconfermato tra i volti di Forum.

Gf Vip, Edoardo Donnamaria fuori da Forum

Dopo la lunga pausa dal programma per la sua esperienza televisiva nella Casa di Cinecittà, sembra che lo speaker radiofonico sia fuori dal team capitanato da Barbara Palombelli al timone dal 2013.

"Forum decide di non confermare Edoardo Donnamaria aprendo così le porte ad altri aspiranti ‘bilancieri’" questo lo spiffero dell'esperto di gossip, Amedeo Venza.

Possibile che l'ex fidanzato sia stato escluso dallo storico programma sui casi giudiziari di Mediaset in seguito ai suoi comportamenti nel reality di Signorini a causa dei quali è stato anche squalificato. La notizia, almeno per il momento, non è ufficiale anche se la conferma definitiva ci sarà a breve, quando tornerà in onda la nuova edizione, la 39esima, a partire da settembre prossimo. L'azienda di Cologno non ha affatto gradito alcuni comportamenti nella Casa e molti concorrenti sono stati squalificati senza molti convenevoli. Tra questi, c'è stato Edoardo che non è stato inviato nemmeno a Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin che ospita da sempre gli ex inquilini della Casa.

E' anche possibile che l'ex gieffino voglia concentrarsi sulla musica a cui sta dedicando tutto se stesso. Donnamaria, dopo la sua lunga e discussa avventura al Gf Vip, ha inciso già due singoli, 'Il cielo stanotte' uscito il 4 aprile e "Piccolo Sole" che ha presentato il 21 luglio scorso. Parlando della musica, Edoardo, intervistato da TV Blog, ha dichiarato:

"La musica per me è nata come un gioco, la faccio da quando sono ragazzino. La scrittura mi è sempre servita per mettermi a nudo. Fino al 2021 non avevo pubblicato nulla perché sono molto ansioso. Ho sempre avuto paura di pubblicare quello che scrivevo, ho sempre fatto fatica ad esprimere le mie emozioni con le donne e con gli amici. Faccio assolutamente sul serio. Ho tanti pezzi pronti e sono uno meglio dell’altro"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.