Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria commenta le imprese dei Donnalisi: "Fondo di comicità..."

Edoardo Donnamaria tra i grandi protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, intervistato da SuperGuidaTv, ha commentato l'agguerrito fandom dei Donnalisi, ovvero i fan della coppia Donnamaria e Antonella Fiordelisi, con la quale l'ex gieffino ha ormai rotto da tempo.

Gf Vip, Edoardo Donnamaria parla dei Donnalisi e poi svela: "Mi volevano a Tale e Quale Show"

Al portale, Edoardo ha parlato anche della sua attuale passione, la musica, per cui si sta concentrando totalmente con diversi singoli che sono usciti dopo la sua partecipazione al reality. In merito all'ultima hit, Come il Mare, i fan hanno subito creato polemiche in merito alla copertina del singolo, in cui appariva una figura molto somigliante ad una sua nota ex nonché ex gieffina, Micol Incorvaia:

"Non so se mi fanno più ridere o piangere. Le polemiche social hanno uno sfondo di comicità ma poi diventano tragiche. Non avevo capito quello che era successo fino a quando mi è arrivato un messaggio da parte di Micol Incorvaia che mi aveva scritto “Tu sei consapevole di quello che sta succedendo sui social?”. Appena ho letto il messaggio ho ricollegato subito. Proprio in quel momento avevo da poco pubblicato l’immagine della copertina. La somiglianza è evidente ma non ci ho pensato. Non è stato qualcosa che ho fatto apposta."

L'ex gieffino ha parlato della popolarità raggiunta appieno dopo il reality show di Canale 5:

"Per quelli che non mi conoscono e che non mi seguono pesa di più. Le persone invece che mi hanno seguito sanno che sono distante dallo stereotipo del personaggio da reality.Ciò che mi infastidisce di più non è la cattiveria o la violenza ma la stupidità. Quando poi questa è unita all’ignoranza esce fuori il peggio delle persone e anche il peggio di me. Di fronte agli insulti e alle critiche non provo niente mentre quando mi capita di leggere strane teorie di complotti su certi fatti a cui poi le persone abboccano lì vado fuori di matto perché si crea un circolo vizioso."

Sul fandom Donnalisi, Donnamaria ha dichiarato:

"Nelle cose belle c’è a volte un fondo di comicità, goliardia. Quando vedo la processione al Duomo per i Donnalisi o le immagini sul maxischermo a Times Square non posso che avere sensazioni positive perché penso che è stato realizzato da persone che ci vogliono bene."

Il voluto di Forum ha poi svelato con cui ha ancora un rapporto dei suoi ex coinquilini

"Sento praticamente tutti del Grande Fratello. Avevo ottimi rapporti tranne con una persona“, riferendosi chiaramente a Antonino Spinalbese con cui già nella Casa, non scorreva buon sangue"

Infine, Donnamaria ha raccontato di aver ricevuto una proposta per Tale e Quale Show, ma di averla rifiutata per un motivo preciso:

"Mi avevano proposto di fare Tale e Quale Show. L’avrei fatto volentieri ma non credo di avere le qualità. Non vorrei andare a fare la macchietta e non sono bravo a fare le imitazioni. Ho rinunciato per paura perché non mi sentivo all’altezza."

