Grande Fratello Vip, ecco quando Gianmaria Antinolfi lascerà il reality, a sostituirlo un altro ex di Soleil Sorge

L'imprenditore campano pronto a lasciare il Grande Fratello Vip. In arrivo un noto ex tronista.

Dopo l'addio di Aldo Montano, Francesca Cipriani e quello annunciato di Manuel Bortuzzo, il Grande Fratello Vip perderà un altro grande protagonista: l'imprenditore campano Gianmaria Antinolfi, costretto a dire addio al reality per impegni improrogabili di lavoro.

Gf Vip, ecco quando Gianmaria Antinolfi lascerà il reality, a sostituirlo un altro ex di Soleil Sorge

La notizia è stata data da Gabriele Parpiglia nel corso de Le chicche di gossip:

"Quando Gianmaria si è presentato come imprenditore nessuno gli ha dato credito. Lui ha preso davvero un periodo sabbatico per il GF Vip per poi tornare a lavorare. Tra pochissimi giorni questo periodo termina. I proprietari dell’azienda si sono fatti sentire chiedendo cosa vuole fare. Secondo me Gianmaria entro il 18 gennaio dovrà dare una risposta e se dice di no perderà il suo lavoro." ha dichiarato il giornalista.

E ancora:

"Cosa potrebbe fargli cambiare idea? L’amore per Federica? Ma il prezzo da pagare è perdere il lavoro e penso che lui non rinuncerà. Secondo me perderemo Gianmaria come concorrente."

Parpiglia ha anche rivelato il nome di chi potrebbe sostituirlo:

"Il sogno ha un nome è un cognome che tra l’altro ha vinto anche un programma. È uscito da Secret Story, dove ha portato il suo segreto in Spagna e ha vinto, Luca Onestini. Potrebbe non entrare da solo ma entrare come unico concorrente insieme al fratello Gianmarco, premiato a Siviglia come personaggio rivelazione in Spagna. Non sarà facile, è difficile perché si è aperto il mercato spagnolo per entrambi"

Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne nel 2017, al termine del suo percorso sul trono del dating show scelse Soleil Sorge. I due lasciarono il programma insieme ma la loro storia durò pochi mesi. Nel corso di questi anni, Luca e Soleil non si sono mai risparmiati frecciatine velenose. Per la Sorge potrebbe essere un nuovo inquilino tutt'altro che gradito.

