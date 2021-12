Grande Fratello Vip: Manuel Bortuzzo pronto a lasciare la Casa, l'annuncio del gieffino

Gossip TV

Manuel rivela il giorno che abbandonderà la Casa del Gf Vip.

L'esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip per Manuel Bortuzzo sta per giungere al termine. A rivelarlo è stato proprio il fidanzato di Lulù Selassié che, parlando con Katia Ricciarelli e Carmen Russo, ha annunciato la sua decisione di voler abbandonare il gioco entro il prossimo 17 gennaio 2022.

Manuel Bortuzzo lascia il Gf Vip: ecco quando

Manuel è pronto a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. Il giovane nuotatore, che solo poche settimane fa aveva accettato il prolungamento del reality show condotto da Alfonso Signorini, sembrerebbe aver preso la sua decisione: ovvero quella di abbandonare il gioco entro e non oltre il prossimo 17 gennaio 2022.

"Io me ne vado o il 14 o il 17 [di gennaio, ndr], pensavate che restavo fino a marzo? No!" ha confessato Bortuzzo alla Ricciarelli e alla Russo. Sia il 14 che il 17 ci sarà la diretta del Gf Vip, quindi il ragazzo abbandonerà il gioco in una delle prossime puntate. Come reagirà Lulù? La principessa è già a conoscenza della volontà del nuotatore?

Stando a quanto riportato da Biccy, il padre di Manuel aveva previsto un’ipotetica uscita anzitempo del figlio per questioni lavorative: gli allenamenti di nuoto e la promozione del suo film. Saranno questi i motivi che hanno spinto il ragazzo a prendere questa decisione? Per saperne di più non ci resta che attendere le nuove puntate del Gf Vip.

