Grande Fratello Vip, ecco chi vincerà di sicuro

Gossip TV

Tutto pronto per la finalissima del Grande Fratello Vip. Il reality concluderà l'edizione più lunga di sempre nel corso della 49esima puntata, in onda, oggi, lunedì 14 marzo 2022, in prima serata su Canale 5. Scopriamo chi sarà il trionfatore della sesta edizione.

Dopo avervi dato qualche ragguaglio sul vincitore della sesta edizione del Grande Fratello Vip in base ai sondaggi online e alle quote dei Bookmakers, vi annunciamo il nostro pronostico. Questa sera, dopo 48 puntate e 183 giorni messa in onda che hanno reso l'edizione come quella più lunga di sempre, verrà proclamato il vincitore della sesta edizione del Gf Vip. In gioco, sei concorrenti: Delia Duran, Lulù Selassié, Davide Silvestri, Barà, Jessica Selassié e Giucas Casella. La rosa dei finalisti sarà composta da cinque nomi, e l'ultimo posto a disposizione sarà dopo l'esito della sfida al televoto tra Jessica e Giucas.

I pronostici e le maggiori agenzie di scommessa hanno un'unica certezza: il trionfo delle più grandi delle sorelle Selassié, Jessica. E proprio quest'ultima, entrata come unico concorrente insieme a Lulù e Clarissa, salvo poi dividersi singolarmente come singoli partecipanti, sembrerebbe l'ipotetica vincitrice del reality show di Canale 5.

Gf Vip, la vittoria è nelle mani di Barù e Jessica Selassié : i pronostici della redazione di Comingsoon.it

Barù, uno dei pochi concorrenti entrati in corsa che ha davvero cambiato le sorti della sesta edizione del reality. Il gieffino, infatti, non solo si è districato in maniera egregia tra le polemiche create da lui in prima persona, con un savoir faire degno del suo titolo nobiliare, creando così un contrasto tra le sue abitudini ben più “campestri” e la sua superiore eloquenza, ma ha anche creato un movimento social che non si vedeva dai tempi delle Rosmello. Se è vero che il pubblico è sovrano, infatti, è altresì vero che il popolo di Twitter possiede lo scettro del potere e la capacità di ribaltare anche i televoti più ostici a favore dei propri beniamini. E Barù, con la storia d’amore tormentata e mai sbocciata con Jessica Selassié, si è accaparrato una fetta stratosferica di fan pronti a battersi per lui, che con abilità si allontana e poi si dichiara, per fuggire quanto si giunge al sodo con la principessa etiope, creando un hype che ancora oggi tiene tutti con gli occhi incollati allo schermo. Dunque, alla luce della maestria strategica, dell’affetto che ha suscitato e delle repliche taglienti che tutti sembrano adorare, potrebbe essere propri Gherardo Gaetani ad essere proclamato vincitore del Gf Vip 6.

Jessica Selassié, la maggiore delle principesse etiope, sorella di Lulù e Clarissa. Il suo è stato sicuramente un percorso in ascesa durante il quale abbiamo potuto notare una vera e propria trasformazione della giovane. Dalla cotta per Alessandro Basciano, al rapporto burrascoso con Lulù, all’innamoramento per Barù Gaetani, che non ha mai ricambiato apertamente l’interesse. Jessica si è data tanto nella Casa creando dinamiche davvero interessanti che hanno conquistato l’attenzione dei numerosi telespettatori del Grande Fratello Vip. Entrata in sordina rispetto ad altri concorrenti, Jessica, nel corso della sua avventura, ha conquistato il pubblico con la sua gentilezza, la sua caparbietà, la voglia di farsi travolgere dalle emozioni senza doverle esibire. Protettiva con le sue sorelle, combattiva e allo stesso tempo amorevole con l'enologo toscano Barù, Jessica è entrata nel cuore della gente. Qualcuno ha parlato del suo percorso come quello di "un bruco che è diventato una farfalla", per noi, lo è sempre stata ma finalmente ha iniziato anche a volare.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.