Grande Fratello Vip: ecco chi vincerà la sesta edizione

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si concluderà questa sera nel corso dell'ultimo appuntamento con il reality. Chi trionferà tra Davide Silvestri, Delia Duran, Barù, Giucas Casella, Jessica e Lulù Selassié? Ecco il nome del vincitore

Oggi, 14 marzo 2022, in prima serata su Canale 5, si concluderà la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality targato Mediaset, si appresta a concludere l'edizione più lunga di sempre, iniziata il 13 settembre 2021. In gioco sono rimasti Davide Silvestri, Delia Duran, Barù, Giucas Casella, Jessica e Lucrezia “Lulù” Selassié. I finalisti ufficiali sono Davide, Delia, Lulù e Barù, mentre l'ultimo posto in finale verrà proclamato dopo l'esito del televoto di questa settimana che vede sfidarsi la più grande delle sorelle Selassié, Jessica, e Giucas Casella.

Grande Fratello Vip: ecco chi vincerà

Il traguardo della lunga avventura nella Casa più spiata d'Italia si avvicina e cresce anche la voglia di conoscere chi sarà il vincitore. Secondi i sondaggi online e i maggiori leader nel settore scommesse, a trionfare al Grande Fratello Vip, sarà Jessica Selassié, quotata a 2.25 per la Snai, Sisal e Eurobet. A tallonarla, la sorella più giovane, Lulù, quotata leggermente di più, con la quota 2.50. Al terzo posto, Davide Silvestri. Sarebbero dunque loro tre i concorrenti che si contenderanno la vittoria nella sesta edizione del Grande Fratello Vip. Con notevole distacco si posizionano Delia Duran e Barù con la medesima quote, mentre sarebbe Giucas Casella il concorrente che ha meno possibilità di salire sul gradino più alto del podio.

Nei vari sondaggi online, svetta ancora il nome di Jessica Selassié, che è, come detto, anche la più quotata per i bookmakers. Dunque, se state cercando il vincitore dell'edizione, non ci sarebbero davvero dubbi. Entrate in sordina rispetto agli altri concorrenti alcuni dei quali molto più conosciuti, le sorelle Selassié si sono fatte conoscere e amare dai tanti telespettatori appassionati del reality show. Sia Jessica che Lulù contano innumerevoli sostenitori anche sul web con le loro rispettive fanpage.

Sarà Jessica Selassié la vincitrice del Grande Fratello Vip 6?

L'appuntamento con la finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Canale 5.

