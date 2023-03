Grande Fratello Vip e L'Isola dei Famosi, Pier Silvio Berlusconi ha deciso: basta così!

Gossip TV

In seguito alle continue lamentele del pubblico e alle diverse segnalazioni sui programmi di Canale 5, l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha preso una decisione su alcuni reality del palinsesto. Vediamo insieme cosa ha detto.

L'amministatore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi non ha intenzione di fermare la rivoluzione iniziata con i primi provvedimenti presi per il Grande Fratello Vip: dopo aver sanzionato pesantemente due gieffini (Donnamaria e Dal Moro), arrivando a squalificarli dal programma, Berlusconi ha deciso che anche per altri programmi di Canale 5 è necessario mettere in pratica delle nuove regole. Questa decisione è stata presa in seguito anche al forte calo di ascolti, dato che il pubblico non ha apprezzato i continui episodi volgari che si sono susseguiti nel corso delle diverse puntate del GFVip.

Grande Fratello Vip e L'Isola dei Famosi, la decisione di Pier Silvio Berlusconi

Il Grande Fratello Vip terminerà il 3 aprile e sarà seguito dal 17 aprile da L'Isola dei Fmaosi, ma Berlusconi ha deciso che ci sarà maggior attenzione all nuove edizioni e che ogni cosa, dagli autori ai concorrenti dovrà essere irreprensibile, a prova di trash! A comunicare la notizia è stato Il Corriere della Sera, che ha rivelato che Berlusconi è stato particolarmente contrariato anche a causa delle perdite economiche dei suoi programmi.

Non ci sarà nessuna cancellazione per i programmi in questione, il GFVip arriverà con una nuova edizione già a settembre, ma ormai non saranno più tollerati programmi volgari e che possano provocare gravi danni all'azienza. Come ha riportato il quotidiano, Mediaset, infatti, necessita della pubblicità televisiva e per mantenere la sua percentuale (circa il 56%) ha bisogno di prodotti che vadano incontro agli spettatori e che non siano eccessivamente volgari o che possano causare problemi.

Solo ieri vi abbiamo raccontato come anche il Codacons abbia stroncato il GFVip definendolo "un reality basato sul nulla" e se davvero Berlusconi seguirà questa nuova linea, le prossime edizioni dei reality potranno essere davvero diverse.

