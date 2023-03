Grande Fratello Vip, il Codacons sul reality: "Si basa sul nulla assoluto"

Gossip TV

Questa edizione del Grande Fratello Vip ha caratterizzato numerose polemiche e critiche, l'ultima delle quali è arrivata dal Codacons che ha stroncato il reality. Vediamo insieme cosa è successo.

Questa edizione del Grande Fratello Vip ha scatenato non poche polemiche e commenti negativi, a causa dei reiterati comportamenti dei gieffini, fin troppo volgari e pronti a litigare tra loro ad ogni occasione. La nuova linea adottata dall'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha già portato alla cancellazione di alcune repliche del reality di Canale 5 dal palinsesto di La5 e alla squalifica di due vipponi: Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, per l'atteggiamento assolutamente intollerabile e violento che hanno avuto nei confronti di due delle loro compagne.

GFVip, il presidente del Codacons stronca il programma

Oltre alle critiche del pubblico, a commentare negativamente il reality condotto da Alfonso Signorini è stato anche il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. Quest'ultimo, infatti, ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo Tv durante la quale ha stroncato il programma di Canale 5, arrivando addirittura ad affermare che le edizione passate, soprattutto, quelle curate da Barbara D'Urso erano meno volgari e problematiche di queste.

Al settimanale, Rienzi non ha saputo trattenere la sua indignazione per il reality e, infatti, ha dichiarato:

"Che cosa mi ha infastidito di più? Né le parolacce, né il bullismo, ma il nulla assoluto su cui si basa lo show. Vediamo giovani trascorrere giorni sul divano, tra silenzi e argomenti inesistenti. Propongono uno stile di vita sbagliato che vedono anche i bambini. L'Agcom dovrebbe intervenire, ma non lo fa. Questo ente, pagato dallo Stato, dovrebbe garantire un minimo di decenza in tv."[...]Davvero i dirigenti pensano di mandare avanti le loro tv con simili cose?"

Ma Rienzi si è scagliato anche contro tutti i reality, definendo L'Isola dei Famosi un passare dalla padella alla brace, così come per La Talpa e arriva a definire "meno grevi" le edizioni del GFVip condotte da Barbara D'Urso. Rienzi e il Codacons avevano già espresso il loro disappunto per la deriva dei reality e in merito al caso Bellavia, per il quale l'edizione di quest'anno del Grande Fratello è finita nell'occhio del ciclone, la società ha presentato un esposto alla Procura di Roma e ad Agcom per accertare illeciti penali e violazioni.

