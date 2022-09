Grande Fratello Vip, è guerra tra Antonino Spinalbese e Giovanni: cosa è successo dopo la puntata

Gossip TV

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip e le ultime Nomination, Giovanni Ciacci ha un confronto con Antonino Spinalbese.

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata piuttosto movimentata e Giovanni Ciacci è finito al televoto settimanale. Il dispiacere del gieffino è tanto, soprattutto quando scopre che anche Antonino Spinalbese ha fatto il suo nome alle Nomination.

Grande Fratello Vio, Ciacci deluso da Antonino Spinalbese

Sebbene la settima edizione del Grande Fratello Vip sia iniziata da pochissime settimane, i concorrenti sono già decisamente agguerriti e non mancano colpi bassi, discussioni feroci e accuse pesanti. Mentre Ginevra Lamborghini svela di avere un misero conto in banca, Giovanni Ciacci racconta la sua vita da sieropositivo, grazie all’ausilio di Alfonso Signorini che invita a collegarsi un medico esperto nel settore che spieghi la verità, cercando di demolire tutte le false credenze sull’HIV. Dopo il racconto emozionante e l’incontro con Adriana Volpe, Ciacci ha affrontato la realtà di essere finito in Nomination - questa volta eliminatoria - contro Giaele De Donà e Marco Bellavia.

Il costumista si è mostrato molto deluso dall’esito delle votazioni, soprattutto quando ha scoperto che uno dei voti segreti apparteneva ad Antonino Spinalbese. Così, conclusa la puntata del Gf Vip, Giovanni ha parlato con l’ex di Belen Rodriguez, ammettendo di essere dispiaciuto perché credeva di aver stretto un bel rapporto con lui.

“Non è questione di gioco, tu magari sei abituato a realizzare le cose tramite le strategie di gioco. Io ho una classifica dei miei preferiti, ma non per questo non mi piaci. Non ti interessa sapere perché ti ho nominato? Lo sguardo che ti avevi, quando mi hai chiesto se ti ho votato, è quello di uno che ci è rimasto male”.

Antonino si è giustificato in questo modo, dispiaciuto per il fatto che Giovanni ci sia rimasto male, ma alterato dalle accuse di aver giocato di strategia. Spinalbese, che non nasconde l’interesse per Ginevra, non accetta che qualcuno lo accusi di giocare sporco. Ciacci, nonostante le parole del gieffino, ha continuato a lanciare frecciatine e sembra che una nuova guerra stia per scoppiare.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.