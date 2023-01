Grande Fratello Vip: duro faccia a faccia tra Giaele De Donà e Davide Donadei, ecco cosa è successo

Gossip TV

Tensione tra i concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip per le ultime nomination.

Tensioni alle stelle nella Casa dopo l'ultima putata del Grande Fratello Vip. La Nomination di Davide Donadei a Giaele De Donà non è per niente andata giù alla giovane concorrente della settima edizione che, terminata la diretta, lo ha raggiunto per chiedergli spiegazioni.

Scontro tra Giaele De Donà e Davide Donadei al Gf Vip per le nomination

Le ultime Nomination hanno generato malcontento tra i concorrenti e minato la stabilità di diversi rapporti. Subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Sofia Giaele De Donà, visibilmente infastidita, si è resa protagonista di un faccia a faccia con Davide Donadei, che ha cercato di spiegarle i motivi della sua scelta:

Mi sembra strano che vi scannate, vi dite le peggio cose, e poi nominate Davide perché è più facile nominare me...a me va benissimo che ci siamo condivisi la nomination...anche quando ti ho votato tu mi hai attaccato, ti voglio spiegare...io non sapevo chi nominare, ma hai visto che tavolata c'era? Quando tu mi hai nominato io non ti ho detto nulla...

Dichiarazioni che hanno provocato la reazione della De Donà:

Con chi mi sono scannata? Ora voglio i nomi...fai delle accuse e adesso voglio i nomi. Prima dici che non mi avresti mai nominato e poi lo fai, allora stai zitto e non dirmi niente, non sapevi chi nominare? Ok lo capisco...io non ho bisogno di alleate per farti nominare. Se Oriana ti ha nominato non è perché gliel'ho detto io ma perché non avete rapporto. Io non mi sono scaldata, ma mi fa ridere che prima dici che non mi nomini e poi lo fai. Ti garantisco però che non mi sono alleata con Oriana.

